Ηράκλειο: Μετανάστες και πάλι στα νότια - Συνεχείς διασώσεις

Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στα νότια της Κρήτης και της Γαύδου, με τρεις επιχειρήσεις διάσωσης να έχουν πραγματοποιηθεί από τα μεσάνυχτα μέχρι και το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η τελευταία επιχείρηση καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, στο νότιο Ηράκλειο, όπου εντοπίστηκαν νωρίτερα σήμερα και διασώθηκαν 42 μετανάστες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι διασωθέντες αναμένεται να αποβιβαστούν στην περιοχή περίπου στις 15:30.

Λίγο ώρα νωρίτερα, μια ακόμη λέμβος με 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 48 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, επίσης από εναέριο μέσο της Frontex. Η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από παραπλέον πλοίο σημαίας Μπελίζ, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Είχαν προηγηθεί δύο ακόμη περιστατικά νότια της Γαύδου, κατά τα οποία εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 60 άτομα σε διαφορετικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες.

Συνολικά, από τα μεσάνυχτα και μετά έχουν διασωθεί 144 μετανάστες σε τέσσερις διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν στα νότια θαλάσσια μέτωπα της Κρήτης και της Γαύδου.

