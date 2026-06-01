Στο Ηράκλειο ολοκληρώθηκε η Πανελλαδική καμπάνια για τον Ορεινό Τουρισμό

Με ανοιχτή εκδήλωση στο αίθριο της Λότζια ολοκληρώθηκε στο Ηράκλειο την Κυριακή 31/5, η Πανελλαδική καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα «Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο τον χρόνο», επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κρήτη και ιδιαίτερα η ενδοχώρα της στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος.



Η εκδήλωση περιλάμβανε δράσεις για το κοινό, παραδοσιακή Κρητική μουσική και χορευτικά δρώμενα και πραγματοποιήθηκε παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη την οποία υποδέχτηκε στη Λότζια, εκπροσωπώντας το Δήμο Ηρακλείου, ο Αναπληρωτής Δήμαρχου και Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης. Το παρών έδωσαν επίσης οι Βουλευτές Λευτέρης Αυγενάκης και Κων/νος Κεφαλογιάννης, ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης, ο Αντιδήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Μάνος Περισυνάκης, η Αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Μάρα Παναγιωτάκη, εκπρόσωποι φορέων, επαγγελματίες του τουρισμού και ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών.



Σε δήλωσή της η Υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει εμπειρίες όλο το χρόνο στις ορεινές περιοχές: «Eίμαι υπερήφανη γι αυτή την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον Ορεινό Τουρισμό και την Ορεινή Ελλάδα. Και αυτό γιατί πολλά χρόνια λέμε για το μοντέλο για τη θάλασσα και προφανώς είμαστε μια χώρα που την προτιμούν οι ξένοι για τις απίστευτες ομορφιές που έχουμε στα νησιά μας, σε παραλίες και το καλοκαίρι. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ελλάδα προσφέρει απίστευτες εμπειρίες στις ορεινές της περιοχές, ότι μπορεί αυτό να γίνει σε συνδυασμό με την γαστρονομία, με τον τουρισμό με το πολιτιστικό απόθεμα και έτσι να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες όλη τη διάρκεια του χρόνου».





Ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει διαχρονικά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σύνδεση του τουρισμού με την ενδοχώρα και συμβάλλουν στη διάχυση του τουριστικού οφέλους σε ολόκληρη την περιοχή. Η κατεύθυνση αυτή αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του Δήμου για την ανάπτυξη του Ηρακλείου ως προορισμού 365 ημερών τον χρόνο. Παράλληλα, μέσα από τη λειτουργία του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO), ο Δήμος Ηρακλείου εργάζεται συστηματικά για τη δημιουργία ενός πολυθεματικού τουριστικού προϊόντος που αναδεικνύει όχι μόνο το αστικό κέντρο, αλλά και την ενδοχώρα, τα χωριά, τις φυσικές διαδρομές, τη γαστρονομία και τον πολιτιστικό πλούτο της ευρύτερης περιοχής.

Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Αγριμανάκης επεσήμανε ότι ο Δήμος Ηρακλείου επενδύει στρατηγικά σε ένα προορισμό 365 μέρες το χρόνο, τονίζοντας: «Η ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής πανελλαδικής πρωτοβουλίας στο Ηράκλειο αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση ότι ο τουρισμός του μέλλοντος συνδέεται με την αυθεντικότητα, τη βιωσιμότητα και την εμπειρία. Η κρητική ενδοχώρα διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες. Ως Δήμος Ηρακλείου επενδύουμε στρατηγικά σε έναν προορισμό 365 ημερών. Μέσα από το DMMO και τις συνεργασίες που αναπτύσσουμε, επιδιώκουμε να αναδείξουμε κάθε πτυχή της ταυτότητας του τόπου μας, ώστε τα οφέλη του τουρισμού να φτάνουν σε κάθε γωνιά του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.»

