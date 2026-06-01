Ηράκλειο: Συζήτηση για οικισμούς, νηπιαγωγεία και μεγάλα έργα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Μία σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου, έργα υποδομών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ζητήματα εκπαίδευσης και το νέο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναμένεται να απασχολήσουν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 18:00, στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Λότζια.

Στο σκέλος της ενημέρωσης και συζήτησης ξεχωρίζει η συζήτηση για το σχέδιο νόμου του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αίτημα της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο η Πόλη μας» για άμεση συζήτηση σχετικά με την οριοθέτηση των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και τις ενέργειες που καλείται να αναλάβει ο Δήμος.

Στο τραπέζι θα τεθούν επίσης ζητήματα που αφορούν την ανάγκη συντήρησης και αναβάθμισης του χώρου του αγάλματος του Ελευθερίου Βενιζέλου στο κέντρο της πόλης, καθώς και το θέμα της στέγασης των νηπιαγωγείων του Δήμου Ηρακλείου, έπειτα από σχετικό αίτημα της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ηρακλείου».

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2026 λόγω μεταβολών στις χρηματοδοτήσεις που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, η πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, καθώς και η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος για την ένταξη του έργου μετατόπισης αρδευτικού αγωγού στον Άγιο Σύλλα.

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο θα εξετάσει θέματα που σχετίζονται με παρατάσεις συμβάσεων και έργων, όπως η εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας για τη διαχείριση της άρδευσης αστικού πρασίνου, η διαμόρφωση της εισόδου της Στοάς Μακάσι, καθώς και έργα ύδρευσης και άρδευσης σε διάφορες περιοχές του Δήμου.

Σημαντική θέση στην ατζέντα καταλαμβάνουν επίσης ζητήματα καθημερινότητας και λειτουργίας του Δήμου, όπως η ανάθεση αρμοδιοτήτων στη Δημοτική Αστυνομία, η παραχώρηση χώρων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, η λειτουργία αναψυκτηρίων στα ενετικά τείχη από τη ΔΕΠΑΝΑΛ, καθώς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που συνδέονται με έργα της ΔΕΥΑΗ σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Τέλος, το σώμα καλείται να λάβει αποφάσεις για την απασχόληση μαθητευόμενων από τα ΕΠΑΛ και τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πρακτικής εκπαίδευσης και της σύνδεσης των νέων με την αγορά εργασίας.

Η συνεδρίαση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αρκετά από τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν παρεμβάσεις με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των δημοτών και στην αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Ηρακλείου.