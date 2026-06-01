Ξενοδοχοϋπάλληλοι: Αύξηση 2% στους βασικούς μισθούς

Αυξάνονται κατά 2% από σήμερα, 1η Ιουνίου 2026, οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), στην εν ισχύ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τους «υπάρχει ο όρος που από κοινού είχαμε αποφασίσει με τους εργοδότες για δημιουργία επαγγελματικού ταμείου ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε ένα αξιοπρεπές εφάπαξ.

Εν τούτοις, δυστυχώς φαίνεται πως αυτό δεν κατέστη δυνατόν και η διορία που είχε δοθεί εξέπνευσε χθες. Έτσι λοιπόν το 2% που θα ήταν οι εργοδοτικές εισφορές στο νέο ταμείο μετακυλίεται στους βασικούς μισθούς οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής:

Α΄ Κατηγορία: 1.050 €

Β΄ Κατηγορία: 1.030 €

Γ΄ Κατηγορία: 1.009 €

Δ΄ Κατηγορία: 989,40 €».

Η ΠΟΕΕΤ ξεκαθαρίζει πως παραμένει σταθερή στη θέση της για δημιουργία του επαγγελματικού ταμείου στο άμεσο μέλλον.

