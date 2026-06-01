Η Ελένη Μενεγάκη δέχτηκε πρόταση να παρουσιάσει το «YFSF»

Σύμφωνα με τον Γρηγόρη Μελά, ο ΑΝΤ1 ζήτησε από την Ελένη Μενεγάκη να αναλάβει τα ηνία του «YFSF», ωστόσο η παρουσιάστρια αρνήθηκε. Έτσι βλέπουμε λοιπόν στο τιμόνι του σόου τον Σάκη Ρουβά.
Η πρόταση έγινε πριν από μερικούς μήνες πρόταση αλλά η συνεργασία αυτή δεν προχώρησε.
Παράλληλα ο Γρηγόρης Μελάς επισήμανε ότι η τηλεόραση δεν είναι ένα «κεφάλαιο» που έχει κλείσει για την Ελένη Μενεγάκη.
«Είναι εκτίμηση, δεν υπάρχει κανένα σενάριο. Θεωρώ ότι η Ελένη δεν έχει κλείσει εντελώς με την τηλεόραση», ανέφερε χαρακτηριιστικά.
