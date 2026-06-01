Επιμένει ο Δούκας για διάλογο και συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με ΕΛΑΣ στις εκλογές

Στον προγραμματικό διάλογο με στόχο την προοδευτική κυβέρνηση μετά από τις εκλογές επιμένει ο Χάρης Δούκας, ο οποίος με νέα δήλωσή του σήμερα θυμίζει την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με το «όχι» στο σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Ο κ. Δούκας λέει επί της ουσίας «ναι» στον διάλογο στον Αλέξη Τσίπρα με το βλέμμα στο σενάριο συνεργασίας των δύο κομμάτων μετά από τις εθνικές κάλπες.

Με τη σημερινή δήλωσή του ωστόσο δεν επαναλαμβάνει την αναφορά του για το ποιος θα ηγηθεί μιας πιθανής συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, που καταγράφει δυναμική δεύτερου κόμματος στις νέες δημοσκοπήσεις.











Πιο συγκεκριμένα αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook:

«Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω:

-Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.



-Υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής, για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ.



-Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση.

Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις. Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την Πολιτική Αλλαγή».

Φωτιές στο ΠΑΣΟΚ μετά το σενάριο Δούκα για διάλογο και συνεργασία με Τσίπρα

Όπως έγραφε νωρίς το πρωί το protothema.gr, οι χθεσινές δηλώσεις του Χάρη Δούκα προμηνύουν έντονες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, καθώς παραπέμπουν στην πρόταση για μετεκλογική συνεργασία υπό προϋποθέσεις και με τον Αλέξη Τσίπρα, παρότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει ήδη αποκλείσει το σενάριο συνεργασίας της ΕΛ.Α.Σ με άλλα κόμματα.

Επιπλέον οι αναφορές του κορυφαίου στελέχους του ΠΑΣΟΚ «θίγουν» και το ζήτημα για το πρόσωπο που θα αναλάβει σε αυτό το σενάριο την ηγεσία, δίνοντας –εάν χρειαστεί- τη μάχη του δεύτερου γύρου και παίζοντας καθοριστικό ρόλο για τη συγκρότηση «προοδευτικής κυβέρνησης».

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με συνέντευξή του στο Mega πρότεινε ακόμη, εμμέσως πλην σαφώς, στην Χαριλάου Τρικούπη να αρχίσει από τώρα διάλογος επί των προγραμμάτων ανάμεσα στα δύο κόμματα.

Ναι μεν θυμίζει ότι απόφαση του ΠΑΣΟΚ είναι η αυτόνομη πορεία, ωστόσο υποστηρίζει ότι εφόσον οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν «συνθήκες ανατροπής» πρέπει να ξεκινήσουν τις συζητήσεις πριν από τις εκλογές.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου τη Τετάρτη (3/6) θα αποδειχθεί κρίσιμος «σταθμός», αφού οι κορυφαίοι του κόμματος καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους και να λάβουν αποφάσεις για την στρατηγική που θα ακολουθήσουν στο δύσκολο και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον προς τις εκλογές.

