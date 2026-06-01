Europa League: Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ στα playoffs





Ο ΟΦΗ τερμάτισε στην 7η θέση της κατάταξης της Super League 2025-26, όμως η κατάκτηση του Κυπέλλου, του δίνει την ευκαιρία να παίξει στα playoffs του Europa League για μια θέση στη League Phase.

Η Κρητική ομάδα εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα βρίσκεται πιθανότατα στους ανίσχυρους της κλήρωσης των playoffs του Europa League , η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου. Μόνο οι νικητές των ζευγαριών με Ρέιντζερς και Ζάλτσμπουργκ έχουν σίγουρη θέση στους ισχυρούς.

Στην κλήρωση «μπαίνουν» επίσης, 11 νικητές ζευγαριών από τον γ’ προκριματικό γύρου του Γιουρόπα Λιγκ και 6 ηττημένοι ζευγαριών από τον γ’ προκριματικό γύρου του Τσάμπιονς Λιγκ.

Δείτε παρακάτω το πανόραμα των γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης των playoffs, όπως αποτυπώνεται μέχρι στιγμής:

