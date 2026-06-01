Τρόμος στον λόφο του Λυκαβηττού για 22χρονη: Άγνωστος την ακολούθησε και της επιτέθηκε

Στιγμές τρόμου έζησε το βράδυ της Κυριακής μία 22χρονη γυναίκα στον λόφο του Λυκαβηττού, όταν δέχθηκε επίθεση από άγνωστο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:20, όταν η νεαρή γυναίκα περπατούσε στην περιοχή όπου ένας άνδρας, ο οποίος κινούνταν πίσω της και φέρεται να είναι αλλοδαπός, την πλησίασε και την άρπαξε με τη βία αγκαλιάζοντάς την.

Η 22χρονη αντέδρασε, κατάφερε να τον απωθήσει και επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας από την πλαγιά του λόφου. Κατά τη φυγή της έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα γόνατα και στους αγκώνες.

Λυκαβηττός: Άνδρας κυνήγησε τον δράστη που εξαφανίστηκε

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση ενός περιοίκου, ο οποίος αντιλήφθηκε το περιστατικό και καταδίωξε τον δράστη. Όμως, ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει, κινούμενος προς την περιοχή των Εξαρχείων.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν και διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

Παράλληλα, εξετάζονται οι περιγραφές που έχουν δοθεί και τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής.

