Τέλος από τον Εργοτέλη ο Καστελλιανάκης

Ο Άγγελος Καστελλιανάκης δεν θα ακολουθήσει τον Εργοτέλη στη Γ’ Εθνική, με την ηρακλειώτικη ομάδα να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής αποτέλεσε μέλος της φετινής πορείας των “κιτρινόμαυρων”, συμβάλλοντας στην προσπάθεια που οδήγησε στην επιστροφή στις εθνικές κατηγορίες.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Ο Γ.Σ. Εργοτέλης ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Άγγελο Καστελλιανάκη.

Ο Άγγελος αποτέλεσε σημαντικό μέλος της φετινής μας προσπάθειας, με την εμπειρία, την ποιότητα και την παρουσία του να έχουν καθοριστική συμβολή στην πορεία της ομάδας. Παρότι φόρεσε τη φανέλα του Εργοτέλη για μόλις μία αγωνιστική περίοδο, κατάφερε να δεθεί με τον Σύλλογο και να κερδίσει την εκτίμηση όλων.

Άγγελε, σε ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά σου και σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής και προσωπικής σου διαδρομής.