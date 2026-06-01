ΔΕΥ.01 Ιου 2026 19:02
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Τέλος από τον Εργοτέλη ο Καστελλιανάκης
kastelianakis
clock 16:36 | 01/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Άγγελος Καστελλιανάκης δεν θα ακολουθήσει τον Εργοτέλη στη Γ’ Εθνική, με την ηρακλειώτικη ομάδα να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής αποτέλεσε μέλος της φετινής πορείας των “κιτρινόμαυρων”, συμβάλλοντας στην προσπάθεια που οδήγησε στην επιστροφή στις εθνικές κατηγορίες.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Ο Γ.Σ. Εργοτέλης ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Άγγελο Καστελλιανάκη.

Ο Άγγελος αποτέλεσε σημαντικό μέλος της φετινής μας προσπάθειας, με την εμπειρία, την ποιότητα και την παρουσία του να έχουν καθοριστική συμβολή στην πορεία της ομάδας. Παρότι φόρεσε τη φανέλα του Εργοτέλη για μόλις μία αγωνιστική περίοδο, κατάφερε να δεθεί με τον Σύλλογο και να κερδίσει την εκτίμηση όλων.

Άγγελε, σε ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά σου και σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής και προσωπικής σου διαδρομής.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Εργοτέλης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis