Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν διακόπτει τις επαφές με τις ΗΠΑ μετά τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο
clock 17:29 | 01/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η διαπραγματευτική ομάδα τουΙράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των μεσολαβητών. Ο λόγος είναι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.



Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, «λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας στον Λίβανο από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και των επιθέσεων εναντίον των πόλεων και των πολιτών μας» όπως δήλωσε.



Το Ιράν από την πλευρά του είχε προειδοποιήσει ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια εκεχειρία στον Λίβανο. «Επιμένουμε ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου» με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην ιρανική πρωτεύουσα.



Μάλιστα η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι συνεχίζουν να παραβιάζουν την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών, μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην ιρανική επικράτεια που προκάλεσαν ιρανικά στρατιωτικά αντίποινα.

«Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαΐ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην ιρανική πρωτεύουσα επιμένοντας πως «η εκεχειρία στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου» με τις ΗΠΑ».

