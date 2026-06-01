Ρωσία: Εντολή Πούτιν να «διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία βασικών υπηρεσιών»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τον πρωθυπουργό και τον διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε βασικές ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφοριών και πληρωμών σε περιόδους όπου η υπηρεσία κινητού διαδικτύου είναι περιορισμένη.

Η Ρωσία φέτος έχει κατά καιρούς κλείσει υπηρεσίες κινητού διαδικτύου και έχει λάβει μέτρα κατά των ξένων εφαρμογών messenger, αναγκάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους να στραφούν σε VPN, στο πλαίσιο αυτού που οι αντίπαλοι του Πούτιν αποκαλούν προσπάθεια ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου.

Σε μια λίστα διαταγών που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή από το Κρεμλίνο, ο Πούτιν διέταξε την κυβέρνηση και την FSB να «διασφαλίσουν την αδιάλειπτη λειτουργία των πιο σημαντικών υπηρεσιών» κατά τη διάρκεια περιόδων «περιορισμένης λειτουργίας του διαδικτύου».

Η εντολή ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν και ο διευθυντής της FSB Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ έπρεπε να υποβάλουν έκθεση έως την 1η Ιουλίου σχετικά με την πρόοδό τους.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε τη διακοπή του διαδικτύου και των δικτύων επικοινωνιών ως ένα επώδυνο, αλλά μερικές φορές απαραίτητο μέτρο ασφαλείας που απαιτείται για την αποτροπή τρομοκρατικών επιθέσεων και επιθέσεων με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ωστόσο, δήλωσε ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ζωτικές διαδικτυακές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια τέτοιων περιόδων.

Διαβάστε επίσης:

Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της»

Επικοινωνία Μακρόν με Τραμπ: Χαιρέτησε τις προσπάθειες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν