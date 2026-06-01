Γαβαλάς: "Μου λείπει ένα παιδί, νομίζω ότι θα ήμουν καλός πατέρας και τώρα πια παππούς"

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στην εκπομπή Πρωινό και εξέφρασε την επιθυμία του να γίνει πάτερας, υποστηρίζοντας πως θα ήταν καλός πατέρας και μετέπειτα καλός παππούς.

«Η αλήθεια είναι ότι οι φίλες μου, αλήθεια σας το λέω, είτε παντρεμένες είτε ελεύθερες, νομίζουν ότι κι εγώ είμαι ο άντρας τους. Φυσικά και το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου είναι υπέροχο, αλλά ξέρεις, μετά τα 40 περνάμε από το ρινικό διάφραγμα που χαλάει, απ’ το εντερικό σύνδρομο που χαλάει καταλαβαίνεις να έχεις έναν ή μία σύντροφο που να έχει ρινικό, εντερικό πρόβλημα; Δεν κοιμάσαι αγάπη μου», σημείωσε.







Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής μόδας εξομολογήθηκε ότι θα ήθελε να έχει βιώσει την πατρότητα, αφού θεωρεί ότι θα ήταν καλός τόσο ως γονέας όσο και ως παππούς. «Εγώ τώρα θέλω να είμαι με παιδιά, έχω δύο φίλες μου και παλιές μου συνεργάτιδες, αλλά διατηρούμε τη φιλία, που έκαναν παιδάκια μικρά. Έχω αυτή την επαφή, στο να είμαι με παιδάκια μαζί. Αλλά σίγουρα μου λείπει το να είχα παιδί, και νομίζω θα ήμουν καλός πατέρας, και τώρα πια παππούς σ’ αυτή την περίοδο», πρόσθεσε.

