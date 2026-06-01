Ηράκλειο: Στα χέρια της αστυνομίας ο επιχειρηματίας που το 'σκασε για να μην συλληφθεί

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες ο 44χρονος επιχειρηματίας από το Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απειλή και εξύβριση σε βάρος της πρώην συντρόφου του. Οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του είχαν ξεκινήσει από την ώρα που η γυναίκα κατήγγειλε στις Αρχές ότι βρήκε απειλητικά και υβριστικά σημειώματα από εκείνον, με αποτέλεσμα να κινηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου. Αστυνομικοί μετέβησαν την επόμενη ημέρα στην επιχείρησή του προκειμένου να τον συλλάβουν, ωστόσο εκείνος φέρεται να διέφυγε μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επιβιβάστηκε σε όχημα και ανέπτυξε επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά, παραβιάζοντας φωτεινούς σηματοδότες και προσκρούοντας σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, πριν εξαφανιστεί. Τελικά συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας και θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Μετανάστες και πάλι στα νότια - Συνεχείς διασώσεις

Κρήτη: Νεκρός οδηγός αγροτικού - Τι εξετάζει η Αστυνομία