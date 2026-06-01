Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα της συγκυρίας – Δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες

Σαφές μήνυμα συσπείρωσης, ενότητας και προσήλωσης στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, έστειλε μέσω του λογαριασμού της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Αννα Διαμαντοπούλου με την αφορμή του εορτασμού του Αγίου Πνεύματος.Τονίζει ότι το κόμμα δεν έχει ανάγκη από αναζήτηση συνεργασιών, αλλά από ενίσχυση της δικής του πολιτικής πρότασης, υπογραμμίζοντας πως ο στόχος παραμένει η διεύρυνση, η νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και η διαμόρφωση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης.

Η ανάρτηση της Αννας Διαμαντοπούλου:

Του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Δεν ξέρω αν θα φωτιστούμε όλοι, αλλά μια προσπάθεια αξίζει.

«Αγαπάς το ΠΑΣΟΚ; Απόδειξέ το.

Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα της συγκυρίας. Είναι ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, σε κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε κοινωνικό και παραγωγικό χώρο.

Ένα κόμμα που άλλαξε την Ελλάδα. Που έκανε αυτοκριτική για τα λάθη του, όταν χρειάστηκε έβαλε την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον.

Σήμερα είναι η μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης με πρόγραμμα, στελέχη, εμπειρία, ανανέωση και παρουσία στην κοινωνία.

Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι.

Αντίπαλός μας είναι επίσης ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη. Και σε αυτό συμφωνούμε όλοι.

Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες (πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας). Έχει αποφασίσει τον δρόμο του: αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.

Στόχος μας δεν είναι να διαχειριστούμε την παρακμή. Είναι να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί καλύτερα.

Έχουμε όραμα και σχέδιο για ισχυρή περιφέρεια. Μια χώρα που οι άνθρωποί της να δημιουργούν στις πόλεις, στα νησιά και στα βουνά της, που σήμερα ερημώνουν. Με παραγωγική οικονομία. Με στήριξη της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Με σοβαρή εξωτερική πολιτική. Με αληθινή δημοκρατία.

Αγαπάμε το ΠΑΣΟΚ;

Ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα (οι αντίπαλοι είναι εκτός), την αυτονομία και την πορεία προς τη νίκη.

Μόνο μπροστά! Καλό μήνα!»

