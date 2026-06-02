Κρήτη: Καθημερινές οι αφίξεις μεταναστών - Νέα καραβιά

Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, λέμβος με 43 επιβαίνοντες εντοπίστηκε 37 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της Frontex.

Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα και υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη, καθώς μόνο τη Δευτέρα έφτασαν στο νησί έξι λέμβοι μεταφέροντας πάνω από 180 μετανάστες.

