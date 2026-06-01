ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικό όρο οι πρώτοι επτά κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν μετά την απολογία τους 7 από τους συνολικά 12 κατηγορουμένους από τη Θεσσαλονίκη, που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια για να απολογηθούν για παρανομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες και κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν τις σε βάρος τους κατηγορίες, προσκομίζοντας στοιχεία που, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύουν ότι κατείχαν νομίμως αγροτεμάχια.

Συνεχίζονται οι απολογίες

Οι απολογιες των κατηγορουμένων συνεχίζονται. Κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής ένωσης άνω των 120.000€,, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 17 άτομα. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο.

