Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις – Πότε θα δοθούν και με ποιους όρους

Η χρηματοδοτική στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και οριακά ως προς το τζίρο μεσαίων επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους και μετά το τέλος του προγράμματος Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί τον βασικό σχεδιασμό της κυβέρνησης και θα βρεθεί στο επίκεντρο των οικονομικό-αναπτυξιακών μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Προς αυτή την κατεύθυνση τα 2 δισ. ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποτελούν την μαγιά για την χορήγηση φθηνών δανείων σε 40.000 μικρές και οριακά μεσαίες επιχειρήσεις, με το βάρος να πέφτει στις μικρές. Κι αυτό διότι οι μεγάλες αλλά και αρκετές μεσαίες χρηματοδοτήθηκαν από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο χρηματοδοτικής στήριξης μέσω των κεφαλαίων της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τα οποία θα περάσουν από τα κανάλια των τραπεζών, προβλέπει δάνεια σε 40.000 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με επιτόκιο από 0,35% έως 1%.

Η «μαγιά» των 2 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα παράξει μέσω της μόχλευσης από το τραπεζικό σύστημα δανειακές χρηματοδοτήσεις άνω των 8 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΑΤ προσφέρουν δάνεια με άτοκο το 40%, με επιδότηση επιτοκίου και με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου έως και 80%. Για παράδειγμα μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση να πάρει ένα δάνειο 50.000 ευρώ και σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσει να αποπληρώσει τα 20.000 ευρώ, μέρος αυτών των χρημάτων να επωμισθεί το δημόσιο καθώς φέρει κρατική εγγύηση.

Η αβάντα του κράτους

Το πρόβλημα με τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν την βασική ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας αλλά υστερούν ως προς το μέγεθος και τους ετήσιους τζίρους σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές είναι η δύσκολη έως αδύνατη πρόσβαση στον απευθείας τραπεζικό δανεισμό. Και αυτό διότι δεν πληρούν τα κριτήρια που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με αυτά τα δεδομένα αποφασίστηκε η μεταφορά των 2 δισ. ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και η διάθεσή τους μέσω των τραπεζών. Το βασικό πλεονέκτημα και αβάντα είναι η κρατική εγγύηση επί σημαντικού ποσοστού (φθάνει έως το 80%) των δανείων. Αυτό ανοίγει την πόρτα της τραπεζικής δανειοδότησης και στοχεύει στη επιβίωση δεκάδων χιλιάδων μικρών και οριακά μεσαίων εταιρειών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΑΤ συνεχίζει η επιτυχημένη πορεία των προγραμμάτων της με τις συνολικές χρηματοδοτήσεις από το 2019 να ξεπερνούν τα 15 δισ. ευρώ. Έχουν δοθεί πάνω από 59.400 δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρώτο 4μηνο του 2026 οι εγκρίσεις δανείων ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ. Επίσης, με εγγυήσεις από πόρους του ΤΑΑ μέσω του InvestEU, 15.170 μικρομεσαίες επιχειρήσεις απέκτησαν πρόσβαση σε χρηματοδότηση 3 δισ. ευρώ από το τραπεζικό σύστημα, για κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα χαμηλότοκα επιχειρηματικά δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουν ήδη κινητοποιηθεί συνολικές επενδύσεις ύψους 27,5 δισ. ευρώ, με το 60% των επιχειρήσεων να είναι από μικρομεσαίες, απορροφώντας χρηματοδότηση ύψους 5,6 δισ. ευρώ.

Πηγή: enikos.gr

