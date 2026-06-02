Καλαμάτα: Το μαχαίρι-«στοιχείο» που ξεσκεπάζει το σχέδιο του συζυγοκτόνου

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί στην υπόθεση δολοφονίας της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα φαίνεται να αποδυναμώνουν τον βασικό ισχυρισμό που προβάλλει ο 41χρονος σύζυγός της, ότι αμύνθηκε απέναντι στην επίθεση της γυναίκας του.

Οι ερευνητές, εξετάζοντας τα ευρήματα από το διαμέρισμα όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, αλλά και τα στοιχεία που προέκυψαν από την πρώτη αυτοψία καθώς και τις καταθέσεις μαρτύρων, στρέφουν την προσοχή τους σε δεδομένα που, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνάδουν με το σενάριο της αυτοάμυνας που επικαλέστηκε ο κατηγορούμενος. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 41χρονος προσπάθησε να σκηνοθετήσει το έγκλημα και να θολώσει την αλήθεια προκειμένου να δοθεί διαφορετική εικόνα για όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο σπίτι όπου ζούσε το ζευγάρι με τις δύο ανήλικες κόρες του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, ενώ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εγκλημάτων που έχουν σημειωθεί στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας από τις αρχές του έτους. Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και την 1η Ιουνίου έχουν σημειωθεί οκτώ ανθρωποκτονίες εκ των οποίων οι πέντε είναι γυναίκες, ανάμεσά τους και η 39χρονη Βασιλική.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται και η υπόθεση της Καλαμάτας, με τα έως τώρα ευρήματα να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε δύο στοιχεία που θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη της έρευνας.

Το πρώτο αφορά την κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο 41χρονος μετά τη δολοφονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διαπιστώθηκαν τραύματα που να παραπέμπουν σε άμυνα ή σε συμπλοκή με άτομο που κρατούσε μαχαίρι. Το δεύτερο αφορά το ίδιο το μαχαίρι που εντοπίστηκε στο αριστερό χέρι της 39χρονης. Οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον τρόπο που βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος στη συγκεκριμένη θέση, καθώς επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν μέσα στο διαμέρισμα.

Ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η σύζυγός του ήταν εκείνη που τον απείλησε αρχικά με μαχαίρι. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην αστυνομία όταν ξύπνησε την είδε να βρίσκεται πάνω από το κρεβάτι κρατώντας το μαχαίρι. Τότε όπως φέρεται να ισχυρίστηκε πάλεψαν όταν κατάφερε να της πάρει το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο στη συνέχεια την χτύπησε θανάσιμα. Ωστόσο οι ισχυρισμοί του δεν φαίνεται να έπεισαν τους έμπειρους αστυνομικούς οι οποίοι εκτιμούν ότι ο δράστης σκηνοθέτησε το έγκλημα.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις δύο τα ξημερώματα της Δευτέρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία κάτοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν έντονες φωνές να προέρχονται από το διαμέρισμα του ζευγαριού. Ανάμεσα στις φωνές, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν και η 39χρονη που ζητούσε βοήθεια. Οι περίοικοι ανησύχησαν και επικοινώνησαν με την Αστυνομία. Στις 1:47 το Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε τρεις κλήσεις για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Οι αναφορές έκαναν λόγο για γυναικείες κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια από το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Πέντε λεπτά αργότερα, στις 1:52, οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο. Ωστόσο, όταν προσέγγισαν την πολυκατοικία, οι φωνές είχαν ήδη σταματήσει. Κάτοικοι που βρίσκονταν έξω από το διαμέρισμα περίμεναν μαζί με τους αστυνομικούς να ανοίξει η πόρτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί και ένοικοι χτυπούσαν επανειλημμένα χωρίς να λαμβάνουν απάντηση. Λίγη ώρα αργότερα ο 41χρονος άνοιξε τελικά την πόρτα.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στα ρούχα του υπήρχαν ίχνη αίματος. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, εντόπισαν τη 39χρονη νεκρή στο υπνοδωμάτιο. Η γυναίκα βρισκόταν στο πάτωμα μέσα σε λίμνη αίματος και έφερε πολλαπλά τραύματα. Στο αριστερό της χέρι βρέθηκε το μαχαίρι. Στο σπίτι βρίσκονταν εκείνη την ώρα και τα δύο παιδιά του ζευγαριού. Οι δύο ανήλικες κόρες τους, ηλικίας 6 και 10 ετών, ήταν στο διπλανό δωμάτιο όταν σημειώθηκε το φονικό.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας οι αστυνομικοί έλαβαν καταθέσεις από κατοίκους της πολυκατοικίας και της γειτονιάς. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι καυγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι δεν ήταν άγνωστοι στους περίοικους.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι το τελευταίο διάστημα οι εντάσεις φαίνονταν να είναι συχνότερες, ενώ ορισμένοι υποστήριξαν ότι στο παρελθόν είχαν ακούσει τη 39χρονη να του φωνάζει ότι εάν την ακουμπήσει ξανά θα απευθυνθεί στην Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, δεν υπήρχε επίσημα καταγεγραμμένη καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας από την 39χρονη.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζονται επίσης πληροφορίες που αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχαν σοβαρές εντάσεις στη σχέση των δύο συζύγων. Πρόσωπα που γνώριζαν το ζευγάρι φέρονται να έχουν αναφέρει ότι ο 41χρονος ζήλευε τη σύζυγό του, ενώ υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η 39χρονη είχε ζητήσει διαζύγιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Μετά τη σύλληψή του σχηματίστηκε σε βάρος του 41χρονου δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων, ενώ αναμένονται τα τελικά πορίσματα των εξετάσεων που θα συμπληρώσουν την εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 39χρονη μητέρα δύο παιδιών.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφουν μείωση στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκαν 4767 περιστατικά, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχαν καταγραφεί 5416. Οι συλλήψεις ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε 2873, έναντι 3338 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Παράλληλα, τα θύματα που ήταν γυναίκες ανήλθαν σε 5.616 το 2026, ενώ το 2025 είχαν καταγραφεί 6307. Οι άνδρες δράστες που καταγράφηκαν ήταν 3941 το 2026 έναντι 4359 το 2025.

