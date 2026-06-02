Τα ζώδια της Τρίτης

Tα ζώδια της Τρίτης

Κριός



Σήμερα, Κριέ μου, το κλίμα στη δουλειά γίνεται αρκετά έντονο σήμερα. Η συνεννόηση και οι αλληλεπιδράσεις με άλλους για να μπορέσεις να κάνεις αυτά που σου ανατίθενται δεν είναι εύκολη και οι αλλαγές που προκύπτουν δημιουργούν περεταίρω εντάσεις στο κομμάτι της δουλειάς. Καλό είναι να αποφύγεις να διακόψεις συνεργασίες και να κρατήσεις αποστάσεις, καθώς αυτό θα επηρεάσει και το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης, δοκίμασε να θέσεις πιο ρεαλιστικούς στόχους για μέσα στη μέρα και απόφυγε τις υπερβολές. Ναι, εσύ μπορείς να ανταπεξέλθεις, όμως οι υπόλοιποι της ομάδας θα στην πουν και με το δίκιο τους.

Ταύρος



Ταύρε μου, σήμερα γίνεσαι παραπάνω αμυντικός και μπαίνεις στη διαδικασία να κρατήσεις αποστάσεις για να μην φανούν αδυναμίες. Επίσης, τα οικονομικά σε ταλαιπωρούν και σε ζορίζουν για να τα βάλεις σε σειρά. Υπάρχουν και σήμερα έξοδα και κάποιες λάθος συνεννοήσεις που θα σε εκνευρίσουν. Από την άλλη, γενικά με τις συζητήσεις σήμερα χρειάζεται να είσαι αρκετά προσεκτικός. Κάπου ξεφεύγεις και ο τρόπος που εκφράζεις αντιδράσεις και αντιρρήσεις είναι έντονος και σπασμωδικός. Κάποιο παρασκήνιο αναπτύσσεται και σε θέλω προσεκτικό, μιας και αυτοί που στο παίζουν καλοί και σε υποστηρίζουν έχουν άλλες βλέψεις.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, έντονες συζητήσεις και ακόμα πιο έντονα τα λόγια που ανταλλάσσεις με τους απέναντι σήμερα. Ο εκνευρισμός ανεβαίνει και η υπομονή – όση έχεις τουλάχιστον – μειώνεται αρκετά. Είναι εύκολο να υπάρξουν αντιπαραθέσεις και εντάσεις τόσο στις διαπροσωπικές σου σχέσεις όσο και σε θέματα και συζητήσεις που αφορούν οικονομικά ζητήματα. Λειτουργείς αντιδραστικά και παρορμητικά. Είναι σημαντικό να δώσεις βάση σε οικονομικές δοσοληψίες, ιδίως με φίλους. Υπάρχουν κάποια σκοτεινά σήμερα, αλλά και μια διάθεση από φίλους κυρίως να εκμεταλλευτούν κάποιες καταστάσεις.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε μου, η μέρα έχει από το πρωί μια ένταση και το κλίμα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις αλλάζει σημαντικά. Οι τόνοι ανεβαίνουν, οι αντιπαραθέσεις έρχονται και ανάβουν τα αίματα κι εσύ αντιλαμβάνεσαι πως αυτό το παρασκήνιο που υπάρχει σε ταράζει αρκετά και κάποια άτομα στο παίζουν καλοί, ενώ δεν είναι. Είναι σημαντικό να δώσεις βάση στις αποκαλύψεις που θα υπάρξουν, καθώς θα αλλάξουν σημαντικά τα δεδομένα και θα δεις πως τελικά χρειάζεται να είσαι πιο προσεκτικός. Επίσης, σήμερα χρειάζεται να δώσεις βάση σε θέματα δουλειάς και να μην χαλαρώσεις επειδή θα δεις κάποια πράγματα να στρώνουν. Προσοχή σε εντάσεις και παρεξηγήσεις με ανωτέρους.

Λέων



Λέοντά μου, σήμερα επιμένεις πολύ σε αυτά που θέλεις να κάνεις και δεν αφήνεις περιθώρια για να υπάρξουν ήρεμες συζητήσεις. Από το πρωί υπάρχει ένα έντονο κλίμα μέσα στην παρέα και οι συζητήσεις που κάνεις ανεβάζουν τους τόνους και δημιουργούν αντιπαραθέσεις που εύκολα θα ξεφύγουν. Οι αποστάσεις που έχουν πάρει κάποιοι φίλοι είναι πιο έντονες και αυτό δε σου αρέσει. Ωστόσο και στα της δουλειάς είναι αρκετές οι απαιτήσεις και θα χρειαστεί να κινηθείς προσεκτικά, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με συνεννοήσεις. Υπάρχει μια θολούρα στην ατμόσφαιρα και κάποια για σένα είναι αυτονόητα, για αυτό και δεν τα αναφέρεις. Πρέπει όμως. Επίσης, βρες λίγο χρόνο να ξεκουραστείς.

Παρθένος



Παρθένε μου, σήμερα έχεις την επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθείς. Τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Από το πρωί το κλίμα είναι αρκετά έντονο και πολλά από αυτά που θα πεις θα δημιουργήσουν μια περίεργη ατμόσφαιρα στη δουλειά. Θα υπάρξουν παρεξηγήσεις και άμεσες συζητήσεις-ξεκαθαρίσματα που θα φέρουν αντιδράσεις, αλλά και απομακρύνσεις. Είναι σημαντικό να μη γενικεύσεις αυτό το έντονο μουντ που έχεις να επηρεάσει όλους σχεδόν τους τομείς που σε καίνε αυτή την περίοδο, αλλά και να μην επηρεαστείς από αυτό το έντονο και βαθύ συναίσθημα που θολώνει την κρίση σου και σε κάνει πεισματάρη

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ μου, σήμερα τα πράγματα αλλάζουν. Οι τόνοι ανεβαίνουν και μπορεί να υπάρξουν κάποιες έντονες συζητήσεις που θα σε κάνουν να πολωθείς και να υπερασπιστείς τις απόψεις σου με τρόπο που θα δημιουργήσει εντυπώσεις. Τα σχόλια και οι μπηχτές δίνουν και παίρνουν και αυτό που θέλεις είναι να περάσεις – έμμεσα πάντα – το μήνυμα πως ξέρεις τι παίζει και δε θα το αφήσεις να συνεχιστεί για πολύ ακόμα. Σπασμωδικές κινήσεις και έντονες αντιδράσεις μέσα στην οικογένεια και μια επαναστατική διάθεση απέναντι στους γονείς που θα προσπαθήσουν να σε συμβουλέψουν. Επίσης, κράτα μικρό καλάθι σε αυτά που σου υπόσχονται και μην ανοίγεσαι με πλάνα.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, σήμερα οι τόνοι ανεβαίνουν. Από το πρωί αντιλαμβάνεσαι πως κάτι περίεργο παίζει και ο τρόπος που θα προσπαθήσουν οι άλλοι να ανοίξουν κουβέντες σε κάνει πιο αμυντικό και έτοιμο να περάσεις στην αντεπίθεση. Είναι κάποια συγκεκριμένα ζητήματα που θέλεις να αποφύγεις σήμερα και όποιος επιμείνει σε αυτά δε θα περάσει καλά με τις αντιδράσεις σου. Επικεντρώσου στα της δουλειάς και προσπάθησε να αποφύγεις λάθη. Η βιασύνη σε κάνει να παραλείπεις κάποια κομμάτια που θα σε ζορίσουν παρακάτω και θα σου κοστίσουν σε χρόνο για να διορθώσεις την κατάσταση. Υπάρχει μια τρικυμία εν κρανίω σήμερα.

Τοξότης



Τοξότη μου, σήμερα οι ανασφάλειες σε κάνουν πιο έντονο και οι συζητήσεις που γίνονται φαίνεται να ανάβουν τα αίματα πιο εύκολα τόσο μέσα σε συνεργασίες, αλλά και μέσα στη σχέση σου. Από το πρωί υπάρχει ένας εκνευρισμός και μια υπερένταση, ενώ αλλαγές και ξαφνικά θέματα που αφορούν τα οικονομικά έρχονται στο προσκήνιο και μπορεί πολύ εύκολα να υπάρξουν έξοδα, τα οποία θα γίνουν και λόγος για αντιπαραθέσεις. Είναι σημαντικό να σκεφτείς πριν μιλήσεις, γιατί η τσίτα σου είναι αρκετή και ο λόγος σου αρκετά αφιλτράριστος. Επίσης, προσοχή σε προτάσεις που σου γίνονται και παραείναι καλές για να είναι αληθινές.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερέ μου, το κλίμα αλλάζει και πάλι. Οι τόνοι ανεβαίνουν και τα πράγματα αλλάζουν. Υπάρχουν κάποιες αντιπαραθέσεις και αποκαλύψεις που θα φέρνουν εντάσεις και θα σε κάνουν να μιλήσεις έξω από τα δόντια, χωρίς φίλτρο και να κάνεις έναν χαμό. Μια επαναστατική διάθεση σε βάζει στη διαδικασία να διεκδικήσεις με περισσότερη ένταση, αλλά και να επιμείνεις πολύ σε θέματα και ιδέες που πιστεύεις πολύ. Το σημαντικό είναι να έχεις κατά νου πως το συναίσθημα σε πλημμυρίζει και μπορεί σε σημεία κινηθείς αρκετά υπερβολικά και με μια πιο θολή κρίση. Απόφυγε να πάρεις θέση αν δεν έχεις την πλήρη εικόνα και να προχωρήσεις σε συμφωνίες με κοντινά σου άτομα.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, αρκετή υπερένταση έχεις από το πρωί και το ότι δε θέλεις να έχεις πολλά πολλά με τους γύρω σου φαίνεται από τον τρόπο που κρατάς αποστάσεις. Από το πρωί υπάρχει μια περίεργη διάθεση και μια έντονη επιθυμία να ασχοληθείς με πράγματα που θα σε χαλαρώσουν και θα σε ξεκουράσουν, παραμένοντας ετοιμοπόλεμος όμως για όσους θα μπουν στη διαδικασία να σχολιάσουν τη στάση σου αυτή. Έχεις ανάγκη να ξεφύγεις και να εκφράσεις τη δημιουργικότητά σου, μπας και χαλαρώσεις, γιατί είσαι μέσα στην τσίτα. Αν είσαι σε φάση που κάνεις συζητήσεις για δουλειά, έχε το νου σου γιατί υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να την πατήσεις.

Ιχθύς



Ιχθύ μου, σήμερα το κλίμα γίνεται αρκετά πιο έντονο και το αντιλαμβάνεσαι από το πρωί. Η ατμόσφαιρα στη δουλειά είναι και πάλι τεταμένη και οι απαιτήσεις που εγείρονται προς την πλευρά σου είναι αρκετά. Είναι σημαντικό να κινηθείς με προσοχή και να μην ανταποκριθείς με τον τρόπο που θέλεις στις εντάσεις, γιατί αυτό δε θα βγάλει κάπου. Επίσης, η κυκλοθυμία που έχεις σήμερα μπορεί να δημιουργήσει θεματάκια και με φίλους. Υπάρχει μια τάση να παρερμηνεύεις αρκετά από αυτά που ακούς και μπαίνεις στη διαδικασία να τα πάρεις προσωπικά και να αντιδράς υπερβολικά, πλημμυρισμένος από το συναίσθημα. Κλασσικά.