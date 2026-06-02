ΑΑΔΕ: Οι «μυστικοί» εφοριακοί, τα drones και τα λουκέτα σε επιχειρήσεις

Η θερινή περίοδος ξεκίνησε και ήδη οι πολίτες σχεδιάζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Όχι όμως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καθώς εντείνει τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς με περισσότερους από 50.000 ελέγχους.

Το πρώτο τεστ έγινε κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με κλιμάκια ελεγκτών να εξορμούν και να προχωρούν σε μαζικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καταστήματα λιανικής, μπαρ, beach bars, εταιρείες ενοικίασης οχημάτων και άλλες επιχειρήσεις που θεωρούνται υψηλού φορολογικού κινδύνου.

Η ΑΑΔΕ θα συνεχίσει καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα, με στόχο τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Με όπλο την AI και τα drones

Σημαντικός σύμμαχος στα ελεγκτικά κλιμάκια αποτελεί η σύγχρονη τεχνολογία μέσα από τη χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, συστήματα ανάλυσης κινδύνου, drones και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Με βάση το φετινό επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, η φορολογική διοίκηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και στην άμεση παρακολούθηση των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.

Για την υποστήριξη των κλιμακίων ελέγχου, η ειδική επιχειρησιακή ομάδα της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της Αίθουσας Επιχειρήσεων και διαθέτοντας ειδικό λογισμικό, σαρώνει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας δεδομένα και επιλέγει τις περιοχές εντατικοποίησης των ελέγχων.

Στο επίκεντρο επιχειρήσεις που εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες παραβατικότητας αλλά και κλάδοι που δεν χρησιμοποιούν το ψηφιακό πελατολόγιο όπως οι εταιρίες ενοικίασης οχημάτων.

To myDATA

Αντλώντας στοιχεία μέσω του myDATA για τις ταμειακές μηχανές, τις δηλώσεις ΦΠΑ κι άλλες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επικεντρώνουν τους ελέγχους:

· Στην έκδοση αποδείξεων

·Στη σωστή λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών

·Στη διαβίβαση των συναλλαγών.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, υπάλληλοι της ΑΑΔΕ θα εμφανίζονται ως πελάτες ή τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστώνουν εάν εκδίδονται αποδείξεις, αν οι συναλλαγές καταγράφονται κανονικά και εάν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές και το σύστημα myDATA.

Εξοπλισμένοι με tablets, θα έχουν άμεση πρόσβαση στο ηλεκτρονικό προφίλ επιχειρήσεων και επαγγελματιών ενώ με τη χρήση της εφαρμογής ΕΛΕΓΧΟΣlive θα πραγματοποιούνται διασταυρώσεις στοιχείων, έλεγχοι φορολογικού ιστορικού, αλλά και αυτόματη κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων στους υπόχρεους.

Tσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες

Για τους παραβάτες, ο “κορσές” σφίγγει: 48 ώρες “λουκέτο” για μη έκδοση περισσότερων από 10 αποδείξεων ή συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, 96 ώρες για υποτροπή και 10 ημέρες για πολλαπλές παραβάσεις εντός δύο ετών.

Το χειρότερο όμως δεν είναι τα πρόστιμα και τα «λουκέτα». Οι ελεγκτές στέλνουν στα κεντρικά το αποτέλεσμα του ελέγχου και με βάση τις παραβάσεις που έχουν επιβληθεί, οι επιχειρήσεις παίρνουν σειρά για έλεγχο σε βάθος πενταετίας με εξονυχιστικούς ελέγχους σε λογιστικά βιβλία και τραπεζικούς λογαριασμούς.

Πηγή: naftemporiki.gr

Διαβάστε επίσης:

«Τσουχτερό»... καλοκαίρι: Είδος πολυτελείας οι διακοπές στα νησιά

Αναδρομικά 2024: Τα βήματα για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης