Μοιραράκη: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 15 χρόνια από τον γάμο της με τον Γιάννη Κοντούλη

Η Δέσποινα Μοιραράρκη έκανε μία συγκινητική ανάρτηση με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από τον γάμο της με τον αείμνηστο Γιάννη Κοντούλη.

Μάλιστα, δημοσίευσε μερικές εικόνες από τον γάμο τους.

«1/6/2011 – 1/6/2026.

Σαν σήμερα πριν 15 χρόνια έζησα την Απόλυτη Ευτυχία. Την στιγμή που σε αντίκρυσα με τη στολή σου να με περιμένεις με την ανθοδέσμη, σήκωσα τα μάτια μου ψηλά στον ουρανό και είπα: “Σε ευγνωμονώ Θεέ μου!”.

Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να το ζήσω… Ορκιστήκαμε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε αυτή την μέρα. Κι έτσι 1/6/2022, 24 μέρες πριν φύγεις σε πήγα εκεί… στον Άγιο Γεώργιο, στο Καβούρι στο εκκλησάκι μας και μετά στην Ιθάκη.

Ήταν η τελευταία φορά που πήγαμε… Ήταν η τελευταία φορά που βγήκες έξω… Χάρη σε Εσένα! Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου θα ζω για πάντα μ’ αυτό το όνειρο της 1/6/2011. Σε ευχαριστώ άγγελε μου!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Porto Leone: Ο Αντρέας κι η Λένα παίρνουν μία γενναία κοινή απόφαση

Συγκλονίζει ο Αιμίλιος Χειλάκης για τη μητέρα του