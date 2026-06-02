ΤΡΙ.02 Ιου 2026 14:11
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Μοιραράκη: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 15 χρόνια από τον γάμο της με τον Γιάννη Κοντούλη
μοιρ
clock 11:00 | 02/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Δέσποινα Μοιραράρκη έκανε μία συγκινητική ανάρτηση με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από τον γάμο της με τον αείμνηστο Γιάννη Κοντούλη.

Μάλιστα, δημοσίευσε μερικές εικόνες από τον γάμο τους.

 «1/6/2011 – 1/6/2026. 

Σαν σήμερα πριν 15 χρόνια έζησα την Απόλυτη Ευτυχία. Την στιγμή που σε αντίκρυσα με τη στολή σου να με περιμένεις με την ανθοδέσμη, σήκωσα τα μάτια μου ψηλά στον ουρανό και είπα: “Σε ευγνωμονώ Θεέ μου!”. 

Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να το ζήσω… Ορκιστήκαμε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε αυτή την μέρα. Κι έτσι 1/6/2022, 24 μέρες πριν φύγεις σε πήγα εκεί… στον Άγιο Γεώργιο, στο Καβούρι στο εκκλησάκι μας και μετά στην Ιθάκη.

Ήταν η τελευταία φορά που πήγαμε… Ήταν η τελευταία φορά που βγήκες έξω… Χάρη σε Εσένα! Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου θα ζω για πάντα μ’ αυτό το όνειρο της 1/6/2011. Σε ευχαριστώ άγγελε μου!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης 

Porto Leone: Ο Αντρέας κι η Λένα παίρνουν μία γενναία κοινή απόφαση

Συγκλονίζει ο Αιμίλιος Χειλάκης για τη μητέρα του

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δέσποινα Μοιραράκη Σύζυγος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis