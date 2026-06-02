Τσουκαλάς: Δημοκρατικό καθήκον προς τους πολίτες η διαλεύκανση των παράνομων παρακολουθήσεων

Σε νέες δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, με αφορμή όσα είπε στην Εφημερίδα των Συντακτών ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Όπως τόνισε, ο επιχειρηματίας «δείχνει προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΥΠ» για την υπόθεση.

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι ο επιχειρηματίας «επιμένει για κατοχή και χρήση του Predator από τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες», αφήνοντας να εννοηθεί πως διαθέτει «το σχετικό αποδεικτικό υλικό (συμβάσεις κλπ)».

Όπως υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, «απέναντι σε αυτές τις εξαιρετικά σοβαρές αναφορές, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να παραμένει αδρανής». Πρόσθεσε ότι «εφόσον ο ίδιος ο κ. Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι διαθέτει στοιχεία και προβαίνει σε δημόσιους υπαινιγμούς για πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται με το σκάνδαλο, οφείλει να κληθεί άμεσα να καταθέσει όσα γνωρίζει».

Ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε πως «η Δικαιοσύνη έχει χρέος να διερευνήσει κάθε ισχυρισμό και κάθε νέα πληροφορία που αφορά μια υπόθεση μείζονος θεσμικής σημασίας για τη χώρα».

Κριτική για τη στάση του επιχειρηματία και της κυβέρνησης

Σχολιάζοντας περαιτέρω, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «ακόμη πιο προκλητικό είναι το γεγονός ότι ο κ. Ντίλιαν εμφανίζεται ως “παράγων κάθαρσης (!)”». Όπως είπε, ο επιχειρηματίας «δηλώνει πως γνωρίζει αν και τι είπε στην Επιτροπή Θεσμών ο νυν διοικητής της ΕΥΠ για την ύπαρξη ή μη κοινού κέντρου ΕΥΠ–Predator», ενώ «κάνει δημόσιες υποδείξεις για το πώς πρέπει να λειτουργεί η ελληνική Δικαιοσύνη, σχολιάζει τις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και “απειλεί” ευσχήμως για το τι θα μπορούσε να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής».

Κατά τον κ. Τσουκαλά, «πρόκειται για μια εικόνα που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση». Συμπλήρωσε ότι «όταν ένας καταδικασμένος πρωταγωνιστής μιας τόσο σκοτεινής υπόθεσης απευθύνει συστάσεις προς τους θεσμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας και απειλεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση σε δημόσια θέα, τότε το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά πρωτίστως εκείνους που έστησαν το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων και επέτρεψαν να διαμορφωθεί ένα κλίμα θεσμικής απαξίωσης, αδιαφάνειας και σκιών».

Αιχμές κατά Μητσοτάκη

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη εμποδίζοντας τη διερεύνηση του σκανδάλου, τόσο επιβαρύνει τη θέση του». Τόνισε επίσης πως «η χώρα, στη σημερινή συγκυρία των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, δεν αντέχει να έχει έναν εκβιαζόμενο Πρωθυπουργό».

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει το αυτονόητο: καμία σκιά δεν μπορεί να παραμένει πάνω από τη λειτουργία των θεσμών». Όπως είπε, «η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων αποτελεί δημοκρατική υποχρέωση απέναντι στους πολίτες και αναγκαία προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο κράτος δικαίου».

