Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου: Θλίψη για τον θάνατο της Μαρίκας Δασκαλάκη

Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο της Μαρίκας Δασκαλάκη.

Η εκλιπούσα υπήρξε μια προσωπικότητα με βαθιά κοινωνική ευαισθησία και αληθινό ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Με διακριτικότητα, σεμνότητα και χωρίς ποτέ να επιδιώκει την προβολή ή τη δημοσιότητα, στάθηκε δίπλα σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας στο Ηράκλειο, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και στήριξη, μέσω του ΕΚΗ σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Η προσφορά της χαρακτηριζόταν από ανιδιοτέλεια και ανθρωπιά. Πολλές από τις πράξεις αλληλεγγύης της παρέμειναν άγνωστες στο ευρύ κοινό, καθώς η ίδια πίστευε ότι η πραγματική φιλανθρωπία δεν χρειάζεται δημοσιότητα, αλλά καρδιά και έμπρακτο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο.



Σε μια εποχή που η κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη αποτελούν πολύτιμες αξίες, η στάση ζωής της αφήνει ένα σημαντικό παράδειγμα προσφοράς και ήθους για όλους μας.



Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στους οικείους της και να είναι αιωνία η μνήμη της.

