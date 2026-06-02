Οι Πολιτικοί περιγράφουν τα προβλήματα των πολιτών. Οι Αυτοδιοικητικοί τα λύνουν! του Θανάση Παπαμιχαήλ*

Η απόσταση ανάμεσα στην κεντρική πολιτική σκηνή και την καθημερινότητα του πολίτη μοιάζει, συχνά, χαοτική.

Στα κυβερνητικά έδρανα και τα τηλεοπτικά πάνελ, οι πολιτικοί αναλώνονται σε μακροσκελείς αναλύσεις, ιδεολογικές αντιπαραθέσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις των προβλημάτων. Περιγράφουν την κρίση, αλλά σπάνια αγγίζουν τη ρίζα της.

Στον αντίποδα, οι άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν την πολυτέλεια της θεωρίας. Όταν μια γειτονιά πλημμυρίζει, όταν ένα σχολείο χρειάζεται συντήρηση ή όταν οι κοινωνικές δομές λυγίζουν, ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος πρέπει να δώσουν λύση εδώ και τώρα.

Αυτή ακριβώς η δομική διαφορά νοοτροπίας αναδεικνύει μια επιτακτική ανάγκη για το πολιτικό μας σύστημα: Τη συμμετοχή περισσότερων στελεχών της Αυτοδιοίκησης σε κεντρικές θέσεις εξουσίας.

Οι αυτοδιοικητικοί είναι, από τη φύση της δουλειάς τους, διαχειριστές κρίσεων και πρακτικοί άνθρωποι. Έχουν εκλεγεί "πρόσωπο με πρόσωπο" με την κοινωνία, περπατούν στους ίδιους δρόμους με τους δημότες τους και εισπράττουν την οργή ή την ανακούφισή Γνωρίζουν πώς να διοικήσουν με περιορισμένους πόρους, πώς να συνθέσουν αντίθετες απόψεις για το κοινό όφελος και, κυρίως, πώς παράγεται απτό αποτέλεσμα. Η μεταφορά αυτής της κουλτούρας του αποτελέσματος στην κεντρική διακυβέρνηση μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά.

Ένας υπουργός ή ένας βουλευτής με θητεία στην Αυτοδιοίκηση δεν θα νομοθετεί πίσω από κλειστές πόρτες. Γνωρίζει εκ των προτέρων αν ένας νόμος μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη ή αν θα εγκλωβιστεί στα γρανάζια των υπηρεσιών. Ξέρει τι σημαίνει "εξυπηρέτηση του πολίτη" στην πράξη και όχι στα χαρτιά.

Αν θέλουμε, λοιπόν, ένα κράτος πιο ευέλικτο, πιο ανθρώπινο και λιγότερο γραφειοκρατικό,

πρέπει να εμπιστευτούμε εκείνους που έχουν μάθει να λύνουν προβλήματα στο πεδίο. Η ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας με στελέχη που προέρχονται από τα σπλάχνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή, είναι ο μόνος δρόμος για να περάσουμε από την πολιτική των διαπιστώσεων στην πολιτική των έργων, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη ζωή των πολιτών.

*Ο Θανάσης Παπαμιχαήλ είναι Επικοινωνιολόγος-Συγγραφέας Οδηγών Πολιτικής Αυτοβελτίωσης (Σ.Ο.Π.Α.)

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «Απόψεις» εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του ekriti.gr

