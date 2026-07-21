Κρήτη: Αγωνία των αγροτοκτηνοτρόφων για το ΟΣΔΕ 2026 – Περιμένουν την ενεργοποίηση της πλατφόρμας

Σε αναμονή για την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ 2026 βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, καθώς οι καθυστερήσεις στη διαδικασία έχουν δημιουργήσει προβληματισμό για την πορεία των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αντιπροσωπεία παραγωγών από το νησί βρέθηκε σήμερα στην Αθήνα, όπου πραγματοποίησε επαφές με αρμόδιους φορείς, θέτοντας στο επίκεντρο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης στο ekriti.gr, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναμένουν την ενεργοποίηση της πλατφόρμας, προκειμένου να εξετάσουν τα δεδομένα και τις προϋποθέσεις που θα ισχύσουν για τις δηλώσεις του 2026.

Σε περίπτωση που οι όροι που θα διαμορφωθούν δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παραγωγών, αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα γενική συνέλευση, όπου θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα και η στάση του αγροτικού κόσμου.

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