Δίκη Τεμπών: Δεκτοί οι Δικηγορικοί Σύλλογοι στην έδρα – Εκτός το Δημόσιο
clock 11:25 | 02/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Την αποδοχή των δηλώσεων παράστασης για υποστήριξη κατηγορίας των Δικηγορικών Συλλόγων καθώς και τηναπόρριψη της δήλωσης του ελληνικού δημοσίου, πρότεινε η Εισαγγελέας έδρας της δίκης των Τεμπών που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στο συνεδριακό κέντρο της Λάρισας. 

Αναλυτικότερα, η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ξεκίνησε με την πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, να απορριφθεί η δήλωση του σωματείου μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» και η δήλωση του ελληνικού Δημοσίου.

Επίσης, πρότεινε να μη γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας.

