Μπουρδούμης: "Όσο ήμουν στη δραματική σχολή δούλευα ως μπάρμαν, έχω σερβίρει τους Ρέππα - Παπαθανασίου και τη Μαρινέλλα"

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και μεταξύ άλλων μίλησε για την περίοδο που σπούδαζε στη δραματική σχολή. Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός δούλεψε για περίπου δύο χρόνια σε ένα γνωστό μπαρ.

«Όσο ήμουν στη δραματική σχολή δούλευα μπάρμαν στο Μαντείο, έχω σερβίρει τους Ρέππα Παπαθανασίου και τη Μαρινέλλα. Όλους τους καλλιτέχνες. Ήμουν νεαρός και ήμουν σε ένα μαγαζί που ερχόταν κόσμος από διάφορους κλάδους. Ήταν πολύ ωραία, δύο χρόνια γεμάτα. Τότε η Μαρινέλλα, νομίζω ότι τραγουδούσε στο Rex. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαία κυρία, τι ιστορίες έχω μάθει δίπλα της», είπε ο ηθοποιός.

«Θυμάμαι ότι μία φορά έπρεπε να κλείσει η κουζίνα και εγώ είχα εκνευριστεί γιατί η Μαρινέλλα πήγαινε και χαιρετούσε κόσμο. Κάποια στιγμή της είπα "σας παρακαλώ καθίστε να φάτε, πρέπει να κλείσει η κουζίνα. Δεν καταλαβαίνετε και εσείς ότι είμαστε εργαζόμενοι;". Πολλά περιστατικά έζησα εκεί, υπήρχε πολλή αθωότητα. Ήμουν και εγώ 19-20 χρονών. Προσπαθούσα να είμαι πάντα σοβαρός σε αυτό που έκανα, όχι σοβαροφανής, αλλά να έχω σοβαρότητα σε αυτό που κάνω».

