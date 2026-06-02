Ακίνητα: Έκρηξη τιμών στα νεόδμητα – Κρήτη και Αθηναϊκή Ριβιέρα «ψηφίζουν» οι επενδυτές

Σε ανοδική τροχιά εξακολουθεί να κινείται η ελληνική αγορά ακινήτων, ωστόσο η εικόνα που διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα είναι σαφώς πιο σύνθετη από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα, εξοχικά και επενδύσεις υψηλής αξίας ακολουθούν διαφορετικές πορείες, με τη ζήτηση να μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο προς ακίνητα που συνδυάζουν σύγχρονες προδιαγραφές, ενεργειακή αποδοτικότητα και υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Τα τελευταία στοιχεία από μεγάλους φορείς της αγοράς αποτυπώνουν μια νέα πραγματικότητα, όπου η τοποθεσία παραμένει σημαντική, αλλά δεν αρκεί πλέον από μόνη της για να καθορίσει την αξία ενός ακινήτου. Η ενεργειακή απόδοση, οι τεχνολογικές υποδομές, η ποιότητα κατασκευής και η ευελιξία χρήσης αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στις αποφάσεις των αγοραστών και των επενδυτών.

Τρεις διαφορετικές ταχύτητες στα επαγγελματικά ακίνητα

Στον κλάδο των επαγγελματικών ακινήτων, τα στοιχεία της GEOAXIS δείχνουν ότι οι μισθωτικές αξίες εξακολουθούν να αυξάνονται, αν και με έντονες διαφοροποιήσεις ανάλογα με το είδος του ακινήτου.

Μέσα στην τελευταία δεκαετία, οι μισθωτικές αξίες παλαιών γραφείων ενισχύθηκαν κατά περίπου 74%, ενώ στα αυτοτελή παλαιά κτίρια γραφείων η αύξηση άγγιξε το 63%.

Η αγορά γραφείων πλέον λειτουργεί με τρεις διακριτές «ταχύτητες». Στην κορυφή βρίσκονται τα σύγχρονα, «πράσινα» και ενεργειακά πιστοποιημένα κτίρια που προσελκύουν μεγάλες επιχειρήσεις και καταγράφουν ισχυρή ζήτηση. Ακολουθούν τα ανακαινισμένα παλαιότερα ακίνητα σε περιοχές υψηλής προβολής, τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν ελκυστικά για τους μισθωτές. Στην τελευταία κατηγορία βρίσκονται τα παλαιά κτίρια χωρίς ουσιαστικές αναβαθμίσεις, τα οποία δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να ανταγωνιστούν τη νέα αγορά.

Η τάση αυτή επιβεβαιώνει ότι οι ενεργειακές πιστοποιήσεις, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και οι πρόσθετες παροχές μετατρέπονται σταδιακά σε βασικά κριτήρια επιλογής.

Άνοδος στις εξοχικές κατοικίες με «οδηγό» τους ξένους αγοραστές

Ανοδική παραμένει η εικόνα και στην αγορά εξοχικών κατοικιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis – At Home in Greece, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αυξήθηκε κατά 10,8%, με τη ζήτηση να στηρίζεται κυρίως σε αγοραστές από το εξωτερικό.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως σε νεόδμητες κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, με έμφαση στην ενεργειακή απόδοση, τον σύγχρονο σχεδιασμό και τις αναβαθμισμένες παροχές. Αντίθετα, στις παλαιότερες κατοικίες παρατηρείται στροφή προς μικρότερα και οικονομικότερα ακίνητα, γεγονός που υποδηλώνει αλλαγή στις προτεραιότητες των αγοραστών.

Ιδιαίτερη δυναμική συνεχίζει να παρουσιάζει η Κρήτη, η οποία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς για ξένους επενδυτές. Οι τιμές κατοικιών στο νησί καταγράφουν άνοδο, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η συνιδιοκτησία ακινήτων μπαίνει στο παιχνίδι

Παράλληλα, η ελληνική αγορά αρχίζει να υποδέχεται νέες μορφές επένδυσης, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το μοντέλο της συνιδιοκτησίας ακινήτων (fractional ownership).

Το μοντέλο επιτρέπει σε περισσότερους επενδυτές να αποκτούν ποσοστό ιδιοκτησίας σε ακίνητα υψηλής αξίας, χωρίς να απαιτείται η πλήρης αγορά τους. Η αυξανόμενη τουριστική ζήτηση, η ισχυρή παρουσία ξένων αγοραστών και το ενδιαφέρον για κατοικίες αναψυχής δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξή του στην Ελλάδα.

Περιοχές όπως η Αθηναϊκή Ριβιέρα και δημοφιλή νησιά εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσουν σημαντικό μέρος αυτού του ενδιαφέροντος τα επόμενα χρόνια.

Νεόδμητα: Ο μεγάλος κερδισμένος της αγοράς

Τα στοιχεία της RE/MAX Ελλάς επιβεβαιώνουν ότι η αγορά κατοικίας διατηρεί τη δυναμική της. Το 2025 οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 3,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ παράλληλα σημειώθηκε σημαντική άνοδος στον αριθμό των συναλλαγών.

Τη μεγαλύτερη ώθηση κατέγραψαν τα νεόδμητα ακίνητα ηλικίας έως πέντε ετών, με αύξηση τιμών 4,1%, έναντι 3,3% για τα παλαιότερα ακίνητα.

Η τάση αυτή αποδίδεται τόσο στην αυξανόμενη προτίμηση των αγοραστών σε κατοικίες με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και καλύτερες προδιαγραφές διαβίωσης όσο και στην περιορισμένη προσφορά νέων κατασκευών, η οποία αδυνατεί να καλύψει τη ζήτηση.

Στις ακριβότερες αγορές νεόδμητων κατοικιών της χώρας, πρώτη κατατάσσεται η Μύκονος με μέση τιμή που προσεγγίζει τα 8.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν η Γλυφάδα και το Παλαιό Ψυχικό, ενώ ιδιαίτερα υψηλές αξίες καταγράφονται επίσης στη Φιλοθέη, την περιοχή του Χίλτον, το Ελληνικό, την παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, την Πειραϊκή και τη Βούλα.

Παράλληλα, οι αναλυτές διαπιστώνουν ότι η άνοδος των τιμών δεν περιορίζεται πλέον στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στους παραδοσιακούς επενδυτικούς προορισμούς. Νέες και μέχρι πρότινος υποτιμημένες περιοχές αρχίζουν να προσελκύουν αγοραστές και επενδυτές, καταγράφοντας σημαντική αναπτυξιακή δυναμική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: