Η χώρα που ζει στο 2083 ενώ ο υπόλοιπος κόσμος είναι στο 2026

Την ώρα που ο περισσότερος κόσμος ζει στο 2026, οι κάτοικοι του Νεπάλ έχουν ήδη υποδεχθεί το 2083. Η ασιατική χώρα ακολουθεί το δικό της ημερολογιακό σύστημα, γνωστό ως Bikram Sambat, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινότητα, τη δημόσια διοίκηση και τις επίσημες εκδηλώσεις.

Το νέο έτος 2083 ξεκίνησε στις 14 Απριλίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη του μήνα Baisakh. Για τους ξένους επισκέπτες, η θέα μιας χρονολογίας που φαίνεται να βρίσκεται σχεδόν έξι δεκαετίες μπροστά από την υπόλοιπη υφήλιο προκαλεί συχνά έκπληξη. Ωστόσο, πρόκειται απλώς για ένα διαφορετικό σύστημα μέτρησης του χρόνου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας.

Παρότι το Γρηγοριανό ημερολόγιο χρησιμοποιείται στις διεθνείς συναλλαγές, στις αεροπορικές μετακινήσεις και στις διπλωματικές σχέσεις, στο εσωτερικό του Νεπάλ κυριαρχεί το Bikram Sambat. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία, οι τοπικές γιορτές και οι διοικητικές διαδικασίες λειτουργούν με βάση το έτος 2083.

Η ιδιαιτερότητα του Νεπάλ δεν περιορίζεται μόνο στο ημερολόγιό του. Η χώρα διαθέτει επίσης μία από τις πιο ασυνήθιστες ζώνες ώρας παγκοσμίως, καθώς ακολουθεί το UTC+5:45. Αυτό σημαίνει ότι η τοπική ώρα διαφέρει κατά 45 λεπτά από τον παγκόσμιο συντονισμένο χρόνο και κατά 15 λεπτά από την Ινδία, η οποία βρίσκεται στη ζώνη UTC+5:30.

Η συγκεκριμένη ώρα καθιερώθηκε το 1986 και θεωρείται ακόμη ένα στοιχείο που υπογραμμίζει την ανεξαρτησία και τη μοναδικότητα του Νεπάλ, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεγάλες δυνάμεις της Ασίας, την Ινδία και την Κίνα.

Για όσους επισκέπτονται τη χώρα, οι διαφορετικές ημερομηνίες και η ασυνήθιστη ώρα μπορεί αρχικά να προκαλέσουν σύγχυση. Για τους Νεπαλέζους, όμως, αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς τους και έναν τρόπο διατήρησης της ιστορικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς.

