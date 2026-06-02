Κύπελλο Ελλάδας: Αλλαγές από τη νέα σεζόν - Δύο νεαροί υποχρεωτικά στην ενδεκάδα
02/06/2026
Η  ΕΠΟ ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στο Κύπελλο Ελλάδας, τόσο στη δομή της διοργάνωσης όσο και στους κανονισμούς συμμετοχής ποδοσφαιριστών για τη σεζόν 2026-27.

Συγκεκριμένα, αυξάνεται ο αριθμός των υποχρεωτικών νεαρών ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα, καθώς από ένας παίκτης κάτω των 22 ετών που ίσχυε έως τώρα, πλέον κάθε ομάδα θα πρέπει να ξεκινά με δύο ποδοσφαιριστές γεννημένους από το 2004 και μετά.

Παράλληλα, μειώνεται ο αριθμός των ομάδων στη League Phase από 20 σε 16. Οι ομάδες θα δίνουν συνολικά τέσσερις αγωνιστικές, αντιμετωπίζοντας αντιπάλους από διαφορετικά γκρουπ.

Αλλαγή υπάρχει και στο σκέλος των καρτών, καθώς πλέον οι ποδοσφαιριστές που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στα ημιτελικά δεν θα χάνουν τη συμμετοχή τους στον τελικό της διοργάνωσης.

