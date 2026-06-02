Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου

Σε ηλικία 75 χρόνων πέθανε σήμερα (02.06.2026) ο γνωστός δημοσιογράφος, Νάσος Αθανασίου.

Ο μεγάλος δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Ο θάνατός του βύθισε στον πόνο την οικογένειά του αλλά και όλους τους Έλληνες που τον παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας και τον λάτρεψαν για το ήθος και την εργατικότητά του.

Υπήρξε πρωτοπόρος στο επάγγελμά του.

Είχε κάνει την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή το 1976 «Κάθε μεσημέρι», στην ΕΡΤ.

Ποιος ήταν ο Νάσος Αθανασίου

Ο Νάσος Αθανασίου, γεννήθηκε στο Αιγάλεω στις 2 Μαρτίου 1951 και πέρα από δημοσιογράφος υπήρξε και πρώην πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ.

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, έχει εργαστεί στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες.

Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 ξεκίνησε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή «Κάθε μεσημέρι». Στις 20 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου κατατάχτηκε στο Στρατό και τη θέση του πήρε ο Μιχάλης Ρούσσος μέχρι τις 14 Απριλίου 1979, οπότε η ΕΡΤ αποφάσισε τον τερματισμό της.

Ο Αθανασίου έχει εργαστεί επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Σεμίνα Διγενή, στην ενημερωτική εκπομπή Τρεις στον αέρα. Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την Εκπομπή.

Ασχολήθηκε με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023.

Το 2023, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό Νέας Αριστεράς.

