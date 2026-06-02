Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με 656 drones και 73 πυραύλους – Στους 16 οι νεκροί

Στους 16 ανέρχονται οι νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά, στην Ουκρανία μετά από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones σε πολλές πόλεις της ουκρανικής επικράτειας κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξήγαγε «μαζικά πλήγματα» εναντίον θέσεων του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος σε όλη την Ουκρανία «με όπλα υψηλής ακρίβειας», περιλαμβανομένων υπερηχητικών πυραύλων, «σε απάντηση σε τρομοκρατικές επιθέσεις».

Την προηγούμενη εβδομάδα το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι σχεδιάζονται «συστηματικά πλήγματα» εναντίον στόχων στο Κίεβο σε απάντηση σε επίθεση με drone εναντίον κοιτώνα μαθητών στην υπό ρωσική κατοχή ουκρανική επαρχία του Λουχάνσκ. Στην επίθεση αυτή σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι, αν και η Ουκρανία αρνείται την ευθύνη.

A Russian missile strike on residential buildings in Dnipro killed at least eight civilians.







A three-year-old child was among the dead.







Putin calls this "denazification." pic.twitter.com/xk0WXmMIdk — Денис Казанський (@den_kazansky) June 2, 2026

Μαζική επίθεση με 73 πυραύλους και 656 drones

Η Ρωσία εκτόξευσε 73 πυραύλους και 656 drones εναντίον της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, συμπεριλαμβανομένων οκτώ υπερηχητικών πυραύλων Tsirkon.

Οι κύριοι στόχοι των ρωσικών επιθέσεων ήταν το Κίεβο, οι πόλεις Ντνίπρο και Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, και οι πόλεις Πολτάβα και Χάρκοβο, στα ανατολικά. Επίσης χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές και άλλες θέσεις που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό σε άλλες επαρχίες της Ουκρανίας, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

11 νεκροί στο Ντνίπρο

Στην πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας Ντνίπρο σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας 11 άνθρωποι, περιλαμβανομένων δύο παιδιών, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ολεξάντρ Χάνζα.

Ο ίδιος είπε ότι τα πτώματα ενός οκτάχρονου αγοριού και μιας γυναίκας ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια ενός κατεστραμμένου τετραώροφου κτιρίου.

Νωρίτερα ο Χάνζα ανακοίνωσε ότι ένα αγόρι τριών ετών συγκαταλέγεται στα θύματα αυτής της επίθεσης από την οποία τραυματίστηκαν 37 άννθρωποι.

Ισχυρές εκρήξεις και πέντε νεκροί στο Κίεβο

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν και την ουκρανική πρωτεύουσα, καθώς οι κάτοικοι κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο σε υπόγεια, διαδρόμους και σταθμούς του μετρό.

Στο Κίεβο σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι και τραυματίστηκαν 63 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών.

Ζελένσκι προς ΗΠΑ: Στείλτε πυραύλους Patriot

Μετά το ρωσικό σφυροκόπημα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκρινε σήμερα ως «απολύτως αναγκαία» τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να παραδοθούν πύραυλοι για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

«Μια μεγάλη επίθεση και μια απολύτως σαφής δήλωση εκ μέρους της Ρωσίας: αν η Ουκρανία δεν είναι προστατευμένη απέναντι στα βαλλιστικά και άλλα πυραυλικά πλήγματα, οι επιθέσεις αυτές θα συνεχιστούν» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ.

«Η Ευρώπη χρειάζεται τους δικούς της αντιβαλλιστικούς πυραύλους, ώστε αυτός ο πόλεμος να μπορέσει επιτέλους να τελειώσει. Και σίγουρα χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών για την προμήθεια πυραύλων όπως οι Patriot. Βασιζόμαστε στην υποστήριξη των εταίρων μας και σε αποτελεσματικές απαντήσεις στη σημερινή επίθεση», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει επανειλημμένως προειδοποιήσει ότι το Κίεβο ξεμένει από τους Patriot, τους οποίους οι ουκρανικές δυνάμεις προμηθεύονται από τις ΗΠΑ. Πρόκειται για το μόνο σύστημα που θεωρείται ικανό να μπλοκάρει τους ταχέως κινούμενους εχθρικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ζελένσκι απέστειλε επιστολή στον Λευκό Οίκο και το αμερικανικό Κογκρέσο ζητώντας πρόσθετη στρατιωτική υποστήριξη, χαρακτηρίζοντας τους Patriot «ζωτικής σημασίας για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών».

Ωστόσο, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα, καθώς σημαντικός αριθμός πυραύλων Patriot χρησιμοποιήθηκε νωρίτερα φέτος στη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

