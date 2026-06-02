Ηράκλειο: Μαθητής παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο - Διεκομίσθη στο ΠΑΓΝΗ

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε σήμερα (2/6) στη 1 περίπου το μεσημέρι ένας μαθητής Λυκείου, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ διέσχιζε τον δρόμο.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έξω από το σχολείο του 16χρονου μαθητή και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε τον μαθητή της Β' Λυκείου και τον μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ.

