ΤΡΙ.02 Ιου 2026 17:27
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Μαθητής παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο - Διεκομίσθη στο ΠΑΓΝΗ
ΠΑΓΝΗ
clock 13:25 | 02/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε σήμερα (2/6) στη 1 περίπου το μεσημέρι ένας μαθητής Λυκείου, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ διέσχιζε τον δρόμο.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έξω από το σχολείο του 16χρονου μαθητή και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. 

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε τον μαθητή  της Β' Λυκείου και τον μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Τον βρήκαν νεκρό στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας

Κρήτη: Τραγωδία με 69χρονο που έπεσε από μεγάλο ύψος

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μαθητής Σχολείο Παράσυρση Παγνη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis