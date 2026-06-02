ΟΦΗ: Γουνδουλάκης και Ξουρής αναλαμβάνουν το τμήμα Scouting

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι ο Φανούρης Γουνδουλάκης και ο Δημήτρης Ξουρής θα στελεχώσουν το τμήμα scouting της ομάδας μας.

Ο Φανούρης Γουνδουλάκης, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, κάτοχος διπλώματος UEFA A, εντάχθηκε το 2019 στο τμήμα scouting της ΠΑΕ ΑΕΚ, όπου παρέμεινε για έξι χρόνια και με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ το 2023. Από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι πρότινος, ανήκε στο τμήμα scouting της ακαδημίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

O Δημήτρης Ξουρής είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τμήμα Performance Analysis, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη σχολή Διοίκησης και Οικονομίας και κάτοχος διπλώματος UEFA Β.

Αποτέλεσε έναν από τους συνεργάτες του Ματίας Αλμέιδα στην ΑΕΚ τη σεζόν 2022-23, στο τέλος της οποίας οι «κιτρινόμαυροι» κατέκτησαν το νταμπλ, μένοντας συνολικά στην ΑΕΚ για τρία χρόνια, από το 2022 ως το 2025.

Επίσης έχει εργαστεί ως scout στις ΠΑΕ ΑΕΛ, Ιωνικό, Λαμία, Πανιώνιο και Παναχαϊκή.



Φανούρη και Δημήτρη, καλώς ήρθατε στην οικογένεια του ΟΦΗ!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ