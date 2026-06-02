Ηράκλειο: Στο Συνήγορο του Πολίτη προσφεύγουν οι σεισμόπληκτοι του Δήμου Μινώα για το «Εξοικονομώ»

Με προσφυγές στο Συνήγορο του Πολίτη οι σεισμόπληκτοι του Δήμου Μινώα ζητούν δικαίωση καθώς κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός του προγράμματος «Εξοικονομώ» επειδή εξακολουθούν να μην έχει δοθεί έγκριση για την αποκατάσταση των κτισμάτων τους. Δεκάδες σεισμόπληκτοι του Δήμου Μινώα είναι ανάστατοι καθώς βρίσκονται πολύ κοντά στην απώλεια του χρηματοδοτικού εργαλείου που θα τους δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουν αποφασιστικά την αποκατάσταση των σπιτιών και των καταστημάτων τους.

Όπως προκύπτει, στο τέλος του μήνα τελειώνει η προθεσμία για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» και στις 15 του μήνα ξεκινούν οι έλεγχοι των επιθεωρητών, για να διαπιστώσουν την εξέλιξη των εργασιών που έχουν γίνει. Ωστόσο για τους σεισμόπληκτους του Δήμου Μινώα που δεν έχουν εξασφαλίσει την έγκριση για την αποκατάσταση των σπιτιών τους, οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών τους δεν μπορεί να προχωρήσει με αποτέλεσμα αγανακτισμένοι πολίτες να καταφεύγουν στο Συνήγορο του Πολίτη για να δικαιωθούν.

Το όλο θέμα έχει προκαλέσει τεράστια κοινωνική αναταραχή, αφού οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι και εξοργισμένοι για τις συνέπειες που υφίστανται σε μια υπόθεση όπου το κράτος είναι υπόλογο για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, διότι με την απελπιστικά αργή εξέταση των φακέλων δεν εξασαφαλίζονται οι αναγκαίες αδειοδοτήσεις για να προχωρήσει η αποκατάσταση των σεισμόπληκτων κτηρίων.

Ο χρόνος που απομένει είναι ελάχιστος και οι σεισμόπληκτοι για μια ακόμα φορά θέτουν το ζήτημα της απλοποίησης των διαδικασιών για την αποκατάσταση των κτισμάτων τους, αφού αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι είναι ότι απαιτείται ένα



ευέλικτο λειτουργικό πλαίσιο.

Οι σεισμόπληκτοι υποστηρίζουν ότι είναι αδιανόητο να φτάνουν στη πηγή και να μην μπορούν να πιουν νερό και δυστυχώς να εκατοντάδες άνθρωποι που έχουν απόλυτη ανάγκη τα χρήματα του προγράμματος για να μπορέσουν να φτιάξουν επιτέλους τα σπίτια τους να κινδυνεύουν να απενταχθούν όχι με δική τους ευθύνη αλλά με ευθύνη του κράτους που δεν δίνει λύση σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα.

