Λέιζερ με AI εξουδετερώνει κουνούπια σε 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου (βίντεο)

Μια καινοτόμα τεχνολογική λύση για την αντιμετώπιση των κουνουπιών παρουσίασε εταιρεία με έδρα την Κίνα, η οποία δημιούργησε μια φορητή συσκευή λέιζερ ικανή να εντοπίζει και να εξουδετερώνει τα έντομα μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Η συσκευή αναπτύχθηκε έπειτα από τρία χρόνια έρευνας και δοκιμών και αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες, όπως αισθητήρες LiDAR, τεχνητή νοημοσύνη και συστήματα επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με τους δημιουργούς της, μπορεί να ανιχνεύει κουνούπια σε απόσταση έως έξι μέτρων και να τα εξουδετερώνει σχεδόν ακαριαία μέσω δέσμης λέιζερ.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ασφάλεια, καθώς το σύστημα είναι σχεδιασμένο να διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του λέιζερ όταν εντοπίζει την παρουσία ανθρώπου στην περιοχή δράσης του. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται σημαντικά ο κίνδυνος ατυχημάτων κατά τη χρήση.

Η νέα συσκευή προορίζεται τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους, όπως αυλές, κήπους και χώρους κατασκήνωσης, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση απέναντι στα παραδοσιακά εντομοκτόνα. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η τεχνολογία της είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν απαιτεί τη χρήση χημικών ουσιών.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της εταιρείας, Wang Chuan, μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις της συσκευής, ενώ εξετάζονται νέες εφαρμογές της τεχνολογίας, ακόμη και στον αγροτικό τομέα, όπου η αποτελεσματική αντιμετώπιση εντόμων αποτελεί σημαντική πρόκληση.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η χρήση λέιζερ προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους ανίχνευσης και εξόντωσης κουνουπιών και ήδη προετοιμάζεται για την έναρξη μαζικής παραγωγής, καθώς το ενδιαφέρον από το εξωτερικό εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένο.

