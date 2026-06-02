Γ’ Εθνική: Τι αλλάζει στο νέο πρωτάθλημα

Με σημαντικές αλλαγές και νέα δεδομένα θα διεξαχθεί η Γ’ Εθνική της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, καθώς η ΕΠΟ προχωρά σε πλήρη αναδιαμόρφωση της κατηγορίας, δημιουργώντας ένα πρωτάθλημα με δέκα ομίλους των δώδεκα ομάδων, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι όλες οι ομάδες θα δηλώσουν συμμετοχή.

Η νέα μορφή της κατηγορίας έρχεται να αλλάξει τον «χάρτη» του ελληνικού ποδοσφαίρου, με στόχο τη μείωση των εξόδων μετακίνησης, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη σταδιακή εξυγίανση της Super League 2, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες λόγω του μεγάλου αριθμού ομάδων.

Σύμφωνα με το πλάνο που έχει καταρτιστεί, μόνο τέσσερις ομάδες θα εξασφαλίζουν τελικά την άνοδο στη Super League 2, παρότι οι όμιλοι θα είναι δέκα.

Αυτό σημαίνει πως οι πρωταθλητές των ομίλων θα χρειαστεί να περάσουν μέσα από νέα διαδικασία ανόδου, η οποία αναμένεται να έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας και ανταγωνισμού.

Η διεξαγωγή του νέου πρωταθλήματος

Με 120 ομάδες θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής και ενώ το προηγούμενο έγινε με 73 ομάδες. Οι ομάδες αυξάνονται καθώς φέτος δεν διεξήχθησαν μπαράζ ανόδου στη Γ’ Εθνική και ανέβηκαν συνολικά 61 ομάδες από όλη την Ελλάδα. Πήραν την άνοδο 53 πρωταθλητές, οι δευτεραθλητές των ιδρυτριών Ενώσεων της ΕΠΟ: Μακεδονίας, Αθηνών και Πειραιά, ενώ ανέβηκαν παραπάνω ομάδες από την Κρήτη ώστε να σχηματιστεί τη νέα περίοδο, όμιλο της Κρήτης με δώδεκα ομάδες. Από την άλλη υποβιβάστηκαν από τη Γ’ Εθνική συνολικά 18 ομάδες.

Επιστρέφουν τα μπαράζ

Από τη νέα χρονιά όμως, επιστρέφουν τα μπαράζ ανόδου από τα τοπικά πρωταθλήματα προς τη Γ’ Εθνική, μία εξέλιξη που στόχο έχει να μειώσει τον αριθμό των ομάδων που θα υποβιβάζονται από κάθε όμιλο και να δημιουργήσει πιο ισορροπημένη δομή στις εθνικές κατηγορίες.

Οι βασικοί περιορισμοί του ΚΑΠ

Οι ομάδες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές με τη συγκρότηση των 11άδων (Άρθρο 23 του Κ.Α.Π.):

Ξένοι/Κοινοτικοί: Έως 4 στο Φύλλο Αγώνα, αλλά μόνο 2 ταυτόχρονα στην ενδεκάδα.



Υποχρεωτικοί μικροί: Δύο (2) παίκτες γεννηθέντες από 01.01.2008 και μετά πρέπει να βρίσκονται στην 11άδα για όλο το 90λεπτο.



Άνω των 33 ετών: Έως 5 παίκτες στο Φύλλο Αγώνα (γεννηθέντες πριν από την 01.01.1994).



Τι αναφέρει ο ΚΑΠ για αναπληρώσεις

Σε περίπτωση που μία ομάδα δικαιούμενη να προβιβαστεί στην Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία, δεν δηλώσει συμμετοχή για οποιοδήποτε λόγο, τότε αντικαθίστανται από την επόμενη δικαιούχο ομάδα του Α’ τοπικού πρωταθλήματος της ιδίας (με την ομάδα που δεν δηλώνει συμμετοχή) ΕΠΣ.Η αντικατάσταση αυτή μπορεί να γίνει μέχρι δύο ομάδες της ιδίας ΕΠΣ, από την δευτεραθλήτρια και τριταθλήτρια

Ξεχωρίζει ο όμιλος της Κρήτης

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η δημιουργία αυτόνομου ομίλου Κρήτης, με δώδεκα ομάδες αποκλειστικά από το νησί. Στον όμιλο θα συμμετέχουν ιστορικά σωματεία όπως ο Εργοτέλης, τα Χανιά, ο Γιούχτας, ο ΠΟΑ, η Επισκοπή και άλλες δυνατές ομάδες της Κρήτης, δημιουργώντας ένα πρωτάθλημα με έντονο τοπικό ενδιαφέρον και πολλές δυνατές αναμετρήσεις.

Η τελική μορφή των ομίλων

Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να ξεκαθαρίσει η τελική μορφή των ομίλων και οι λεπτομέρειες της προκήρυξης καθώς μέχρι τότε θα βρίσκονται σε ισχύ οι δηλώσεις συμμετοχής.

Πρώτη σέντρα

Όσον αφορά το καλεντάρι, η πρώτη σέντρα της χρονιάς αναμένεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου με το Κύπελλο Ερασιτεχνών, όπου η συμμετοχή των ομάδων της Γ’ Εθνικής είναι υποχρεωτική. Το πρωτάθλημα πιθανότατα θα ξεκινήσει στα μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου.

