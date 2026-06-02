ΤΡΙ.02 Ιου 2026 17:28
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου: Θλίψη για την απώλεια της εμβληματικής αρχιτέκτονος και στελέχους της Αριστεράς
ελενη πορταλιου
clock 15:39 | 02/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Ελένη Πορτάλιου, μία από τις πλέον γνωστές προσωπικότητες της ελληνικής Αριστεράς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον πολιτικό, ακαδημαϊκό και αυτοδιοικητικό χώρο.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε ανακοίνωσή του αποχαιρέτησε μια γυναίκα που συνέδεσε το όνομά της με τους κοινωνικούς αγώνες, την πανεπιστημιακή διδασκαλία και τη δράση για τα δικαιώματα και την πόλη.

Διώξεις και αγώνες κατά τη διάρκεια της δικτατορίας



Η Ελένη Πορτάλιου εντάχθηκε από νεαρή ηλικία στις γραμμές της Αριστεράς και ανέπτυξε έντονη πολιτική δράση κατά τα χρόνια της χούντας.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας βρέθηκε αντιμέτωπη με διώξεις, συλλήψεις και φυλακίσεις, παραμένοντας ενεργή στους δημοκρατικούς αγώνες της εποχής.

Η πορεία στο Πολυτεχνείο και η συμβολή της στην εκπαίδευση



Για δεκαετίες υπηρέτησε ως καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αφήνοντας σημαντικό έργο τόσο στην έρευνα όσο και στη διδασκαλία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τιμολόγια ρεύματος: Τι θα πληρώσουν οι καταναλωτές τον Ιούνιο – Παραμένει η αβεβαιότητα

Κρήτη: Τιμές "ασανσέρ" στα καύσιμα - Ελαφρά πτώση με άγνωστη την συνέχεια

Χωρίς ναυαγοσώστες οι παραλίες του Δήμου Χερσονήσου - Στον Εισαγγελέα ο Δήμαρχος

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Στέλεχος Συριζα Πεθανε
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis