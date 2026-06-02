Κρήτη: Τον βρήκαν νεκρό στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας

Νέα τραγωδία σήμερα στην Κρήτη.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας σύμφωνα με τις πληροφορίες έχασε τη ζωή του, πέφτοντας από όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο του Ρεθύμνου.

Ο τραγικός επίλογος για τον άτυχο άνδρα γράφτηκε περίπου στις 12.30 το μεσημέρι, στην οδό Παύλου Κουντουριώτη, όταν οι αρχές ενημερώθηκαν για άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Σε ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική και Αστυνομία σήμανε συναγερμός, ωστόσο οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον ηλικιωμένο, ο θάνατος του οποίου διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στο κενό, κάτι που θα διαλευκάνει η αστυνομική έρευνα.

