Κρήτη: «Κλειδωμένες» 20 κλίνες ΜΕΘ – Σοβαρές οι ελλείψεις νοσηλευτών

Η διαθεσιμότητα σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία είναι δώρο άδωρο, όταν απουσιάζει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό.

Το σύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σοβαρή κρίση υποστελέχωσης στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, αφήνοντας ανενεργό σχεδόν το ένα τρίτο των κρεβατιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, από τις 70 συνολικά κλίνες ΜΕΘ που διαθέτει η Κρήτη, σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία μόλις οι 50.

Αυτό σημαίνει ότι 20 κρίσιμα κρεβάτια παραμένουν κλειστά, λόγω της έλλειψης γιατρών, κυρίως όμως των νοσηλευτών που απαιτούνται, για την ασφαλή λειτουργία τους.

Τα νοσοκομεία της Κρήτης δεν καλούνται να καλύψουν μόνο τις ανάγκες του μόνιμου πληθυσμού του νησιού, αλλά και των γύρω νησιών.

Επιπλέον, βρισκόμαστε ήδη στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, μια περίοδο στην διάρκεια της οποίας ο πληθυσμός της Κρήτης πολλαπλασιάζεται λόγω των χιλιάδων επισκεπτών.

Η αυξημένη κίνηση συνεπάγεται κατακόρυφη αύξηση των έκτακτων περιστατικών, των τροχαίων ατυχημάτων και των παθολογικών περιστατικών που χρειάζονται εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Τα στοιχεία ανά νοσοκομείο, σύμφωνα με τον πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Δημήτρη Βρύσαλη δείχνουν ότι: Το ΠΑΓΝΗ λειτουργεί με 20 από τις 26 κλίνες, το Βενιζέλειο με 12 από τις 15, το Ρέθυμνο με 7 από τις 9 και ο Άγιος Νικόλαος με 4 από τις 6.

Το πιο οξύ πρόβλημα εντοπίζεται στα Χανιά, όπου σχεδόν οι μισές κλίνες είναι κλειστές (λειτουργούν μόλις 7 από τις 13).

