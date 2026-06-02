Τα σπίτια Lego που εντυπωσίασαν το 1967 αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά προβλήματα φθοράς

Όταν παρουσιάστηκε στην Παγκόσμια Έκθεση του Μόντρεαλ το 1967, το Habitat 67 θεωρήθηκε ένα από τα πιο φιλόδοξα αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά εγχειρήματα της εποχής του. Σχεδιασμένο για να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο ζωής στις σύγχρονες πόλεις, το πρωτοποριακό συγκρότημα κατοικιών συνδύαζε την πυκνότητα της αστικής δόμησης με τα πλεονεκτήματα μιας μονοκατοικίας.

Το έργο του Ισραηλινο-Καναδού αρχιτέκτονα Moshe Safdie αποτελείται από εκατοντάδες προκατασκευασμένες μονάδες σκυροδέματος, τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη σε μια διάταξη που θυμίζει γιγαντιαία τουβλάκια Lego. Συνολικά, 354 αρθρωτές μονάδες συνδυάστηκαν για να δημιουργήσουν 146 κατοικίες διαφορετικής διαρρύθμισης, καθεμία με τη δική της βεράντα ή ιδιωτικό εξωτερικό χώρο.

Η ιδέα γεννήθηκε από τη διπλωματική εργασία του Safdie στο Πανεπιστήμιο McGill και εξελίχθηκε σε ένα διεθνές αρχιτεκτονικό σύμβολο. Ωστόσο, σχεδόν έξι δεκαετίες αργότερα, το εμβληματικό συγκρότημα βρίσκεται αντιμέτωπο με τις συνέπειες της ηλικίας και της ιδιαίτερα σύνθετης κατασκευής του.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αφορά τις διαρροές νερού μεταξύ των διασυνδεδεμένων μονάδων. Η πολυπλοκότητα της δομής καθιστά τις επισκευές ιδιαίτερα απαιτητικές, καθώς οποιαδήποτε παρέμβαση σε ένα διαμέρισμα μπορεί να επηρεάσει γειτονικές κατοικίες. Αυτό αυξάνει τόσο το κόστος όσο και τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η εκτεταμένη ανακαίνιση της κατοικίας στην οποία διέμενε ο ίδιος ο Moshe Safdie. Οι εργασίες περιλάμβαναν αποκατάσταση ζημιών από υγρασία, αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και επαναφορά στοιχείων του αρχικού σχεδιασμού, αναδεικνύοντας παράλληλα τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη συντήρηση ενός τόσο ιδιαίτερου κτιρίου.

Για τους κατοίκους, οι δυσκολίες δεν περιορίζονται μόνο στο οικονομικό κόστος. Οι περιορισμοί στις ανακαινίσεις, τα ζητήματα θερμομόνωσης και οι συχνές εμφανίσεις υγρασίας σε τοίχους και οροφές επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Παράλληλα, η μοναδική αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του συγκροτήματος δυσκολεύει την εφαρμογή συμβατικών λύσεων αποκατάστασης.

Παρόλα αυτά, το Habitat 67 εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα μοντέρνας αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα. Η πρόκληση σήμερα είναι να διατηρηθεί ζωντανό ένα έργο που σχεδιάστηκε για το μέλλον, χωρίς να χαθεί η πρωτοποριακή του ταυτότητα κάτω από το βάρος του χρόνου και των απαιτήσεων της σύγχρονης κατοίκησης.

πηγή: gazzetta.gr

