Φρίκη στην Καλαμάτα: 40 μαχαιριές και 3 δαγκωματιές δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση της 39χρονης

40 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματος εντόπισε η ιατροδικαστική εξέταση της σορού της 39χρονης στον αριστερό πνεύμονα, στο κεφάλι, στον θώρακα, στην πλάτη. Επίσης, ενδιαφέρον εύρημα είναι οι τρεις δαγκωνιές στο αριστερό της χέρι της, γεγονός που είχε αναφέρει ο συζυγοκτόνος.

Ο δικηγόρος του 41χρονου, Γιώργος Καμβύσης, ανέφερε πως δεν έχει ακόμη πλήρη εικόνα της ποινικής δικογραφίας, ωστόσο, ανέφερε πως «εγώ είδα ένα ανθρώπινο κουρέλι, έναν διαλυμένο άνθρωπο με χτυπήματα και μώλωπες κάτω από τα μάτια και εκχυμώσεις προφανέστατες».

«Η αστυνομία κατά την ταπεινή μου γνώμη έχει κάνει τη δουλειά της με ιατροδικαστικές εκθέσεις, με τα τεκμήρια που βρήκε στον τόπο του εγκλήματος», είπε ο δικηγόρος του κατηγορουμένου. Επανάλαβε, δε, ότι κατά την κρίση του, με βάση τα χτυπήματα, «βλέπω ότι έχει δεχτεί επίθεση». «Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Το ότι πρόκειται για δολοφονία και πρόκειται για φόνο, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς», πρόσθεσε ο δικηγόρος του 41χρονου.





Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 41χρονος φέρεται να κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι στην 39χρονη γυναίκα του στην κρεβατοκάμαρά τους, ενώ σε διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης υποστήριξε ότι κοιμόταν και όταν άνοιξε τα μάτια του είδε την 39χρονη από πάνω του να κρατάει μαχαίρι, και έτσι πιάστηκαν στα χέρια με τραγική κατάληξη τον θάνατο της γυναίκας. «Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι μου να κρατάει ένα μαχαίρι. Παλέψαμε, άρπαξα το μαχαίρι και τη σκότωσα» είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν.





Το σενάριο που παρουσιάζει ο 41χρονος συζυγοκτόνος



Ωστόσο, η εκδοχή που παρουσιάζει ότι δήθεν η 39χρονη του επιτέθηκε πρώτη με το μαχαίρι, χαρακτηρίζεται ως αδύναμη. Και αυτό γιατί, μεταξύ άλλων, το μαχαίρι βρέθηκε στο αριστερό χέρι της γυναίκας, ενώ η ίδια φέρεται να ήταν δεξιόχειρας, άρα το πιο πιθανόν είναι ο δράστης να το τοποθέτησε στο χέρι της για να ενισχύσει το σενάριό του περί αυτοάμυνας.

Μεταξύ άλλων, οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες που αναφέρουν πως ο άνδρας ζήλευε παθολογικά την σύζυγό του, ενώ το τελευταίο διάστημα οι καβγάδες τους ήταν συχνοί.

