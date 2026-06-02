Κώστας Τσουκαλάς: "Οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος εγγυάται αλλαγές με ασφάλεια" (βίντεο)

Σαφές μήνυμα για την πολιτική ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απηύθυνε ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤNews.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται άμεσες και ασφαλείς λύσεις, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως τη μόνη αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος μπορεί να εγγυηθεί μεγάλες αλλαγές με ασφάλεια και σταθερότητα. Αυτό κρίνεται από την αξιοπιστία, το σχέδιο και τη συνέπεια κάθε δύναμης.

Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων. Απέναντι στην κυβέρνηση υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με επεξεργασμένες θέσεις και κυβερνητικό πρόγραμμα»

