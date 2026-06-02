Γιάννης Δραγασάκης: Παίρνει την έδρα της Αχτσιόγλου - Δεύτερη δύναμη στη βουλή οι ανεξάρτητοι

Αλλαγές στο κοινοβουλευτικό σκηνικό φέρνει η παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος καθίσταται πλέον ο 40ος ανεξάρτητος βουλευτής.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι ανεξάρτητοι βουλευτές αποτελούν πλέον τη δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα, ξεπερνώντας το ΠΑΣΟΚ που αριθμεί 32 βουλευτές.





Η επίσημη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς αναμένεται να σφραγιστεί το πρωί της Τετάρτης, 3 Ιουνίου, με την ανάγνωση των σχετικών επιστολών στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η εξέλιξη αυτή δρομολογήθηκε καθώς, πέρα από την παραίτηση της κας Αχτσιόγλου, ακόμη έξι κορυφαία στελέχη της πρώην κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν την ανεξαρτοποίησή τους. Η κίνηση αυτή σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα.

Τι προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής



Για να συγκροτηθεί και να διατηρηθεί μια Κοινοβουλευτική Ομάδα (εφόσον δεν προέρχεται από κόμμα που εκλέχθηκε αυτόνομα στις εθνικές εκλογές), απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 10 βουλευτών.





Μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις, η δύναμη των στελεχών διασπάται ως εξής:

Παραμένουν στη Νέα Αριστερά (4 βουλευτές):



Σία Αναγνωστοπούλου



Πέτη Πέρκα



Ευκλείδης Τσακαλώτος



Θοδωρής Δρίτσας



Ανεξαρτοποιήθηκαν (6 + 1 βουλευτές):



Αλέξης Χαρίτσης



Νάσος Ηλιόπουλος



Θεανώ Φωτίου



Μερόπη Τζούφη



Χουσεΐν Ζεϊμπέκ



Δημήτρης Τζανακόπουλος



Οζγκιούρ Φερχάτ (ο οποίος είχε ανεξαρτητοποιηθεί πρώτος)



Λόγω του ότι οι εναπομείναντες βουλευτές είναι μόλις τέσσερις, η Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν συμπληρώνει το όριο των 10 μελών και οδηγείται αυτόματα σε διάλυση.

