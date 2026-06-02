ΤΡΙ.02 Ιου 2026 17:28
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γιάννης Δραγασάκης: Παίρνει την έδρα της Αχτσιόγλου - Δεύτερη δύναμη στη βουλή οι ανεξάρτητοι
γιαννης δραγασακης
clock 16:29 | 02/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αλλαγές στο κοινοβουλευτικό σκηνικό φέρνει η παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος καθίσταται πλέον ο 40ος ανεξάρτητος βουλευτής.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι ανεξάρτητοι βουλευτές αποτελούν πλέον τη δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα, ξεπερνώντας το ΠΑΣΟΚ που αριθμεί 32 βουλευτές.



Η επίσημη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς αναμένεται να σφραγιστεί το πρωί της Τετάρτης, 3 Ιουνίου, με την ανάγνωση των σχετικών επιστολών στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η εξέλιξη αυτή δρομολογήθηκε καθώς, πέρα από την παραίτηση της κας Αχτσιόγλου, ακόμη έξι κορυφαία στελέχη της πρώην κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν την ανεξαρτοποίησή τους. Η κίνηση αυτή σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα.

Τι προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής

Για να συγκροτηθεί και να διατηρηθεί μια Κοινοβουλευτική Ομάδα (εφόσον δεν προέρχεται από κόμμα που εκλέχθηκε αυτόνομα στις εθνικές εκλογές), απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 10 βουλευτών.



Μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις, η δύναμη των στελεχών διασπάται ως εξής:

Παραμένουν στη Νέα Αριστερά (4 βουλευτές):

Σία Αναγνωστοπούλου

Πέτη Πέρκα

Ευκλείδης Τσακαλώτος

Θοδωρής Δρίτσας

Ανεξαρτοποιήθηκαν (6 + 1 βουλευτές):

Αλέξης Χαρίτσης

Νάσος Ηλιόπουλος

Θεανώ Φωτίου

Μερόπη Τζούφη

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ

Δημήτρης Τζανακόπουλος

Οζγκιούρ Φερχάτ (ο οποίος είχε ανεξαρτητοποιηθεί πρώτος)

Λόγω του ότι οι εναπομείναντες βουλευτές είναι μόλις τέσσερις, η Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν συμπληρώνει το όριο των 10 μελών και οδηγείται αυτόματα σε διάλυση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ταλ Ντίλιαν για Predator: «Πουλάμε τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, δεν λειτουργούμε τα συστήματα οι ίδιοι»

Διεργασίες και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιάννης Δραγασάκης Ανεξαρτητος Έδρα Έφη Αχτσιόγλου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis