ΤΡΙ.02 Ιου 2026 20:23
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Μοίρες: Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους ήρωες της κατοχής την Κυριακή 7 Ιουνίου
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΙΣ ΜΟΙΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
clock 19:23 | 02/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαιστού, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Μοιρών, καθώς και η Τοπική Ενορία Αγίου Γεωργίου Μοιρών, προσκαλούν τους πολίτες την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Μοιρών.

Θα τελεστεί μνημόσυνο στη μνήμη των τοπικών ηρώων που εκτελέστηκαν από τα στρατεύματα κατοχής τον Ιούνιο του 1942.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Στις 07:00 θα τελεστεί Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας κ.κ. Μακαρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Μοιρών.

Στις 10:00 θα ακολουθήσει η τέλεση του μνημοσύνου.

Στη συνέχεια θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας και θα πραγματοποιηθεί πομπή προς το κοιμητήριο, όπου θα ψαλεί Τρισάγιο και θα γίνει προσκλητήριο των νεκρών ηρώων.

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των τοπικών ηρώων που εκτελέστηκαν την 1η Ιουνίου 1942, ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και λήξη της τελετής.

Όσοι προτίθενται να καταθέσουν στεφάνι παρακαλούνται να ενημερώσουν έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στις 10:00, στο τηλέφωνο 28923 40206.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μοιρες εκτελεσθέντες από γερμανούς
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis