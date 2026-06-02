Μοίρες: Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους ήρωες της κατοχής την Κυριακή 7 Ιουνίου

Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαιστού, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Μοιρών, καθώς και η Τοπική Ενορία Αγίου Γεωργίου Μοιρών, προσκαλούν τους πολίτες την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Μοιρών.

Θα τελεστεί μνημόσυνο στη μνήμη των τοπικών ηρώων που εκτελέστηκαν από τα στρατεύματα κατοχής τον Ιούνιο του 1942.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Στις 07:00 θα τελεστεί Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας κ.κ. Μακαρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Μοιρών.

Στις 10:00 θα ακολουθήσει η τέλεση του μνημοσύνου.

Στη συνέχεια θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας και θα πραγματοποιηθεί πομπή προς το κοιμητήριο, όπου θα ψαλεί Τρισάγιο και θα γίνει προσκλητήριο των νεκρών ηρώων.

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των τοπικών ηρώων που εκτελέστηκαν την 1η Ιουνίου 1942, ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και λήξη της τελετής.

Όσοι προτίθενται να καταθέσουν στεφάνι παρακαλούνται να ενημερώσουν έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στις 10:00, στο τηλέφωνο 28923 40206.

