Σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός ενόψει Μουντιάλ: Η Ισλανδία δέχτηκε γκολ με 10 παίκτες χωρίς να αποβληθεί κανείς! (βίντεο)

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό που ενέκρινε το IFAB, κάθε παίκτης που γίνεται αλλαγή οφείλει να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που σηκώνεται το πινακάκι που δείχνει τον αριθμό του.

Αν καθυστερήσει, τότε ο αντικαταστάτης του δεν έχει δικαίωμα να μπει αμέσως στο ματς, αλλά πρέπει να περιμένει μέχρι την πρώτη διακοπή μετά την πάροδο ενός λεπτού αγωνιστικού χρόνου. Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί στο Μουντιάλ του 2026 και εντάσσεται στα μέτρα για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων.

Κάτι αντίστοιχο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε Ιαπωνία και Ισλανδία. Λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης, ο Κρίστιαν Χλίνσον έγινε αλλαγή, με τον Ίσακ Θόρβαλντσον να περνά στη θέση του, όμως η καθυστέρηση στην αποχώρησή του ενεργοποίησε τον νέο κανονισμό. Για περίπου ένα λεπτό η Ισλανδία έμεινε με δέκα παίκτες και μέσα σε αυτό το διάστημα η Ιαπωνία βρήκε το γκολ της νίκης, μιας και ο Κόκι Ογκάβα σκόραρε με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Γιουκινάρι Σουγκαβάρα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0.

W meczu Japonii z Islandią mieliśmy zastosowanie nowego przepisu, który będzie miał miejsce na mundialu. Hlynsson grał na czas i schodził z boiska przy zmianie dłużej niż 10 sekund, więc przez minutę Islandia grała w 10. I wtedy Japonia trafiła do siatki.pic.twitter.com/GcH1VTeTx2 — Kamil Gala (@GalsonHM) May 31, 2026





Το περιστατικό είναι χαρακτηριστικό για το τι θέλει να αλλάξει η FIFA και το IFAB στο σύγχρονο παιχνίδι. Οι καθυστερήσεις στις αλλαγές, ειδικά στα τελευταία λεπτά, αποτελούσαν για χρόνια έναν από τους πιο συνηθισμένους τρόπους διαχείρισης χρόνου. Πλέον, όμως, το ρίσκο είναι ξεκάθαρο, αφού όποιος παίκτης επιχειρεί να «ροκανίσει» το χρονόμετρο, μπορεί να αφήσει την ομάδα του προσωρινά με αριθμητικό μειονέκτημα.

Κάπως έτσι, ένας κανονισμός που μέχρι πρότινος έμοιαζε θεωρητικός, απέκτησε άμεσο αγωνιστικό αποτύπωμα. Η Ισλανδία πλήρωσε την καθυστέρηση στην αλλαγή, η Ιαπωνία εκμεταλλεύτηκε την υπεραριθμία και το μήνυμα ενόψει Μουντιάλ είναι σαφές: οι αλλαγές πλέον δεν θα είναι απλώς διαδικαστικό κομμάτι του παιχνιδιού, αλλά μια στιγμή που μπορεί να κοστίσει.

