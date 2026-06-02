Περιφέρεια Κρήτης: «Χωρίς σύγχρονες μεταφορές δεν υπάρχει ισότιμη ανάπτυξη»

Με ξεκάθαρο μήνυμα ότι η προσβασιμότητα και οι σύγχρονες μεταφορές αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ισότιμη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών, συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης στο Συνέδριο της Διάσκεψης Παράκτιων και Περιφερειακών Θαλάσσιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, με διοργανώτρια την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος της CPMR για θέματα Μεταφορών και Προσβασιμότητας και Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Γιώργος Αλεξάκης.

Στην παρέμβασή του, ο Γιώργος Αλεξάκης τόνισε ότι οι μεταφορές δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα υποδομών, αλλά θέμα ουσιαστικής ισότητας και συνοχής στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε, η δυνατότητα ενός πολίτη να έχει εύκολη πρόσβαση σε εργασία, εκπαίδευση και υπηρεσίες συνδέεται άμεσα με την ποιότητα των μεταφορικών δικτύων, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Image

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της CPMR, η οποία εκπροσωπεί περίπου 150 περιφέρειες και περισσότερους από 200 εκατομμύρια πολίτες σε όλη την Ευρώπη, προωθώντας τα συμφέροντα των παράκτιων, νησιωτικών και απο-μακρυσμένων περιοχών στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων.

Αναφερόμενος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T), υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι συνδέσεις των Περιφερειών με τους βασικούς ευρωπαϊκούς άξονες μεταφορών, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά «κενά συνδεσιμότητας» σε πολλές περιοχές της Ευρώπης που βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα οικονομικά κέντρα.

Παράλληλα, σημείωσε τη σημασία της διατήρησης ισχυρής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF), τονίζοντας ότι έργα όπως λιμάνια, σιδηροδρομικοί διάδρομοι και διασυνοριακές συνδέσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη και κοινό σχεδιασμό.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη στρατηγική σημασία των λιμένων, ειδικά για τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα, χαρακτηρίζοντάς τους κρίσιμους κόμβους εμπορίου, ενέργειας, γαλάζιας οικονομίας και πράσινης ανάπτυξης.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Γιώργος Αλεξάκης επισήμανε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών πρέπει να στηρίζει όλες τις Περιφέρειες (και όχι μόνο τα ήδη ισχυρά αστικά κέντρα) δίνοντας έμφαση στη συνεργασία με τις χώρες και τις περιφέρειες των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας για ένα πιο βιώσιμο και συνδεδεμένο ευρωπαϊκό μέλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: