Βοημία: Βρήκαν έναν χαμένο κελτικό οικισμό γεμάτο χρυσό και ασήμι

Μερικές φορές, ένα μεγάλο έργο δεν σταματάει από τεχνικό πρόβλημα, ούτε από καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση. Σταματάει γιατί κάτω από το χώμα εμφανίζεται ξαφνικά ένα κομμάτι ιστορίας που περίμενε περισσότερα από 2.000 χρόνια για να βγει στο φως. Αυτό συνέβη στην Τσεχία, όπου οι εργασίες για έναν νέο αυτοκινητόδρομο οδήγησαν στην ανακάλυψη ενός τεράστιου κελτικού οικισμού, γεμάτου νομίσματα, κοσμήματα, τέφρα, αγγεία και αντικείμενα που δείχνουν μια οργανωμένη και πλούσια κοινότητα της Εποχής του Σιδήρου.

Ο οικισμός εντοπίστηκε κοντά στο Χράντετς Κράλοβε, στην περιοχή της Βοημίας, και χρονολογείται περίπου 2.200 χρόνια πριν. Το μέγεθός του είναι από μόνο του εντυπωσιακό: εκτείνεται σε περίπου 62 στρέμματα, δηλαδή σε έκταση πολύ μεγαλύτερη από τους περισσότερους γνωστούς οικισμούς της ίδιας περιόδου στην περιοχή, που συνήθως δεν ξεπερνούν τα ένα με δύο στρέμματα.

Ένα εύρημα που δεν θα είχε φανεί χωρίς τον δρόμο

Ο επικεφαλής αρχαιολόγος Ματούς Χόλας περιέγραψε τη στιγμή της ανακάλυψης, εξηγώντας πως από τα πρώτα κιόλας ευρήματα έγινε σαφές ότι η ομάδα είχε πέσει πάνω σε κάτι μεγάλο. «Όταν αρχίσαμε τις πρώτες εργασίες, βρήκαμε αντικείμενα που έδειχναν ότι είχαμε συναντήσει κάτι σημαντικό. Αν δεν κατασκευαζόταν ο δρόμος, αυτός ο οικισμός δεν θα είχε βρεθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ανασκαφές κράτησαν δύο χρόνια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν χρυσά και ασημένια νομίσματα διαφορετικών μεγεθών, περισσότερα από χίλια προσωπικά αντικείμενα και στολίδια, καρφίτσες, γυάλινες χάντρες, υπολείμματα καθρεφτών, μεταλλικά αγγεία, κεραμικά υψηλής ποιότητας και χάντρες από κεχριμπάρι που προερχόταν από τη Βαλτική Θάλασσα.

Συνολικά, οι ειδικοί κατέγραψαν περισσότερες από 13.000 σακούλες υλικού από τον χώρο της ανασκαφής. Τα μικρά νομίσματα φαίνεται πως είχαν επηρεαστεί από ρωμαϊκά πρότυπα της ίδιας εποχής, ενώ η ποιότητα των κοσμημάτων, των κεραμικών και των υπόλοιπων αντικειμένων δείχνει ότι στον οικισμό ζούσαν και εργάζονταν εξειδικευμένοι τεχνίτες.

Το εύρημα δεν δείχνει απλώς έναν τόπο όπου γινόταν εμπόριο. Τα εργαλεία παραγωγής και οι δομές εργασίας που βρέθηκαν δείχνουν μια κοινότητα που κατασκεύαζε προϊόντα η ίδια, από πολυτελή κεραμικά μέχρι αντικείμενα καθημερινής χρήσης και στολίδια. Με απλά λόγια, δεν ήταν ένα απλό πέρασμα εμπόρων, αλλά ένα ισχυρό κέντρο παραγωγής και ανταλλαγών.

Ο καθηγητής αρχαιολογίας Τομάς Μάνγκελ, από το Πανεπιστήμιο του Χράντετς Κράλοβε, τόνισε ότι ο οικισμός ήταν ένα υπερτοπικό κέντρο εμπορίου και παραγωγής, συνδεδεμένο με μεγάλες εμπορικές διαδρομές. Τα νομίσματα, το κεχριμπάρι, ο χρυσός και το ασήμι δείχνουν ότι οι κάτοικοί του είχαν επαφές πολύ πέρα από την άμεση περιοχή τους.

Και κάπως έτσι, ένα έργο υποδομής που σχεδιαζόταν για να ενώσει σύγχρονες πόλεις αποκάλυψε έναν ξεχασμένο κόμβο της αρχαιότητας. Έναν τόπο όπου πριν από 2.200 χρόνια κυκλοφορούσαν εμπορεύματα, τεχνίτες, νομίσματα και ιδέες. Μόνο που αυτή τη φορά, ο δρόμος προς το μέλλον πέρασε πρώτα μέσα από το παρελθόν.

