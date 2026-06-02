Απογραφή ανελκυστήρων: Τελευταίος μήνας ο Ιούνιος – «Τσουχτερά» πρόστιμα για τους παραβάτες

Μέχρι το τέλος Ιουνίου έχουν περιθώριο οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι διαχειριστές πολυκατοικιών να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική καταγραφή των ανελκυστήρων στο νέο ψηφιακό μητρώο του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς η προθεσμία εκπνέει χωρίς, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, να εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης.

Η διαδικασία αφορά χιλιάδες κτίρια σε ολόκληρη τη χώρα και αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων, η οποία θα αποτυπώνει την πραγματική εικόνα των ανελκυστήρων που λειτουργούν στην Ελλάδα, αλλά και το επίπεδο ασφάλειάς τους.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο προειδοποιεί ότι η μη συμμόρφωση θα επιφέρει σημαντικές οικονομικές κυρώσεις, με τα πρόστιμα να φτάνουν ακόμη και τα 5.000 ευρώ ανάλογα με το είδος του κτιρίου και τη χρήση του ανελκυστήρα.

Ποιους αφορά η υποχρέωση

Η απογραφή δεν περιορίζεται μόνο στις πολυκατοικίες κατοικιών, αλλά επεκτείνεται σε κάθε είδους εγκατάσταση που διαθέτει ανελκυστήρα.

Συγκεκριμένα, υποχρεωτικά πρέπει να δηλωθούν ανελκυστήρες που βρίσκονται σε πολυκατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα και δημόσια κτίρια. Μάλιστα, η υποχρέωση καταγραφής αφορά όλους τους ανελκυστήρες ανεξαιρέτως, είτε βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία είτε όχι.

Στο νέο μητρώο θα πρέπει να καταχωρηθούν λειτουργικά ασανσέρ, ανελκυστήρες που έχουν τεθεί εκτός χρήσης, εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις, αλλά και περιπτώσεις ανελκυστήρων που δεν εμφανίζονται στην αρχική οικοδομική άδεια του ακινήτου.

Η ψηφιακή ταυτότητα κάθε ανελκυστήρα

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ανελκυστήρας θα αποκτά έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης (UUID), ο οποίος θα λειτουργεί ως η επίσημη ψηφιακή του ταυτότητα.

Ο συγκεκριμένος αριθμός θα συνοδεύει τον ανελκυστήρα σε κάθε μελλοντική διαδικασία, όπως οι συντηρήσεις, οι τεχνικοί έλεγχοι, οι πιστοποιήσεις καταλληλότητας, η έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αλλά και οι μεταβιβάσεις ακινήτων.

Πώς γίνεται η δήλωση

Η απογραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του υπουργείου Ανάπτυξης, με πρόσβαση μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Κατά τη διαδικασία καταχώρισης απαιτούνται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή, η ακριβής διεύθυνση του ακινήτου, το έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα, ο αριθμός των στάσεων που εξυπηρετεί καθώς και τα στοιχεία του συντηρητή.

Οι κυρώσεις που προβλέπονται για όσους δεν προχωρήσουν στην απογραφή κρίνονται ιδιαίτερα αυστηρές.

Το ύψος των προστίμων ξεκινά από 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε πολυκατοικίες κατοικιών, αυξάνεται στα 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης κτίρια και μπορεί να φτάσει έως και τα 5.000 ευρώ σε ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα και εγκαταστάσεις με αυξημένη επισκεψιμότητα.

Παράλληλα, σε περιπτώσεις όπου κατά τους ελέγχους εντοπιστούν σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας, οι αρμόδιες αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να διακόπτουν τη λειτουργία του ανελκυστήρα και να προχωρούν ακόμη και στη σφράγισή του.

Για να επαναλειτουργήσει θα απαιτείται τεχνική αναβάθμιση, νέος έλεγχος από διαπιστευμένο φορέα και έκδοση νέας πιστοποίησης καταλληλότητας.

