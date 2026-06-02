Δήμος Ηρακλείου: Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η απονομή του Βραβείου «Νίκος Καζαντζάκης» 2025 στον καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας Στέφανο Κακλαμάνη

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης η απονομή του Βραβείου «Νίκος Καζαντζάκης» 2025 του Δήμου Ηρακλείου στον Καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Στέφανο Κακλαμάνη.

Για τον Στέφανο Κακλαμάνη θα μιλήσει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας – Τομέας ΒΝΕΦ και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Παλαιογραφίας και Μικροταινιών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Μαρίνα Δετοράκη.

Η βράβευση του Στέφανου Κακλαμάνη την οποία εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, προτάθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Απονομής τη Βραβείου «Νίκος Καζαντζάκης» και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Καταθέτοντας την πρόταση του για τον Στέφανο Κακλαμάνη, ο Δήμαρχος Ηρακλείου είχε δηλώσει: ««Όταν βρέθηκα στο Πανεπιστήμιο στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο Στέφανος ήταν ήδη εκεί, και μπορώ να πω και από την προσωπική μου γνωριμία και συναναστροφή μαζί του ότι υπήρξε ένας από τους στυλοβάτες του τμήματος Φιλολογίας. Σε όλη του την διαδρομή, το μείζον μέρος της παραγωγής του αφορούσε τα κρητικά γράμματα με έμφαση στην κρητική αναγέννηση, στους συγγραφείς της κρητικής αναγέννησης. Ένα από τα πρώτα του βιβλία εκδόθηκε στο Ηράκλειο από την Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Η δραστηριότητα του υπήρξε πάρα πολύ παραγωγική, πάρα πολύ γόνιμη και συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Έχει απήχηση και μια έντονη προσωπική αναφορά, έναν συναισθηματικό χαρακτήρα στην Κρήτη».

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης του Βραβείου «Νίκος Καζαντζάκης» για το 2025 αποτελείται από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη - Σκαλίδη, τον Ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιάννη Πυργιωτάκη, τον Ομότιμο καθηγητή, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μιχάλη Ταρουδάκη, τη συγγραφέα και μεταφράστρια Κλαίρη Μιτσοτάκη, τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Δημήτρη Πολυχρονάκη, τον εκπρόσωπο της Δημοτικής Παράταξης «Ηράκλειο η πόλη μας» Γιάννη Δεικτάκη, την επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ηράκλειο για σένα» Μαρία Καναβάκη και τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ηρακλείου» Δημήτρη Δουλουφάκη.

Το Βραβείο «Νίκος Καζαντζάκης» του Δήμου Ηρακλείου, του οποίου εμπνευστής του ήταν ο αείμνηστος Μανώλης Καρέλλης, καθιερώθηκε το 1977 και απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε προσωπικότητες που υπηρετούν τον πολιτισμό. Αποτελείται από πέντε θεματικούς κύκλους που αφορούν τα «Γράμματα», τις «Καλές Τέχνες», τη «Δημιουργική Μουσική», τις «Ανθρωπιστικές Επιστήμες» και σε μελέτες αναφερόμενες στο έργο και τη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη.

Συνοπτικό βιογραφικό Στέφανου Κακλαμάνη

Ο Στέφανος Κακλαμάνης γεννήθηκε στην Kαρυά Λευκάδος (1958) και σπούδασε βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1977-1981).

Υπήρξε υπότροφος ερευνητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας (1984-1987) και έλαβε διδακτορικό δίπλωμα από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (1989).

Διετέλεσε καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου διδάσκοντας (1989-2018) θέματα της ειδικότητάς του.

Έχει εκδώσει κείμενα και ιστορικές πηγές και δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα για την πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία, για την ιστορία, τη γραμματεία και τον πνευματικό πολιτισμό της Κρήτης κατά την περίοδο της Αναγέννησης, για την κίνηση των ιδεών και την ιστορία του χειρόγραφου και έντυπου ελληνικού βιβλίου.

Έχει συμμετάσχει σε διεθνή επιστημονικά Συνέδρια και έχει οργανώσει Συμπόσια για θεμελιώδη ζητήματα της πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας.

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